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Öfkeli veli, öğrencilerin gözü önünde öğretmeni darp etti Öğrencisini veli şiddetinden korumak isteyen öğretmen saldırıya uğradı

İHA

Öfkeli veli, öğrencilerin gözü önünde öğretmeni darp etti Öğrencisini veli şiddetinden korumak isteyen öğretmen saldırıya uğradı

Kocaeli'de oğluyla kavga eden öğrenciyi bulmak için sınıfa giren veli, öğrenciyi korumak isteyen matematik öğretmenine saldırdı. Türk EğitimSen üyeleri ise okul önünde toplanarak basın açıklaması yaptı.
Olay, dün Çayırova ilçesinde bulunan Demirsaç Ortaokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre, iki erkek öğrenci kavga etti. Öğrencilerden birinin durumu ailesine haber vermesi üzerine okula gelen ismi öğrenilemeyen veli, oğlunun kavga ettiği diğer öğrenciyi bulmak amacıyla sınıfa girdi. O sırada sınıfta ders anlatan matematik öğretmeni Hakan Şimşek ise öğrenciyi öfkeli veliden korumak istedi. Bunun üzerine sinirlerine hakim olamayan veli, öğretmen Hakan Şimşek’i öğrencilerin gözü önünde darp etti. Şiddete maruz kalan Hakan Şimşek, hastaneden darp raporu aldı ve veliden şikayetçi oldu.
Yaşanan olay üzerine Türk EğitimSen Kocaeli Şubesi okul önünde basın açıklaması yaptı.

"Hakan Şimşek, öğrencilerin gözleri önünde şiddete maruz kalmıştır"
Türk EğitimSen Kocaeli 2 Nolu Şube Başkanı Kürşad Türkcan, "16 Mart günü okul ders saatlerinde üyemiz Hakan Şimşek; sınıfa giren bir veli tarafından, öğretmenlerin her türlü müdahalesine rağmen öğrencilerin gözleri önünde şiddete maruz kalmıştır. Bugün burada bu olayı telkin etmek, kınamak için sendika başkanlarıyla birlikte toplanmış bulunduk. Olayı kınıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığından temennimiz ve talebimiz de şudur; 3600 ek göstergeler, sınavlar, bunların hepsi öğretmenler için önemlidir ama öğretmenlerin artık can güvenliği sıkıntısı yaşadığı bir eğitim ortamı istemiyoruz. Bu konuda gerekli tedbirlerin alınması için taleplerimizi iletiyoruz. Türk EğitimSen Genel Merkezi taleplerini iletmeye devam edecektir. Biz meydanlardan söyleyeceğiz. Onlar gerekli kanunsal teklifleri vererek bizlere destek olacaklar. Bu tarz hadiselerin tekrar vuku bulmaması için temennide bulunuyoruz. İnşallah bu son olur. Okullarımızda gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasını ve öğretmenin kaybettiği saygının tekrar kazandırılmasını talep ediyoruz" şeklinde konuştu.
Türkcan, yasal sürecin takipçisi olacaklarını belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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