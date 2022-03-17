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Gazi, evinin bodrum katını şehitler için müzeye çevirdi, onlar adına fidan dikti

DHA

Gazi, evinin bodrum katını şehitler için müzeye çevirdi, onlar adına fidan dikti


Alişan KOYUNCU-Selda Hatun TAN/BAŞİSKELE(Kocaeli),(DHA) KOCAELİ´nin Başiskele ilçesinde yaşayan gazi Yaşar Saral (48), evinin altındaki 120 metrekarelik bodrum katını, şehitlerin emanetlerinin de bulunduğu bir müzeye çevirdi. 'Cennet Bahçesi' adını verdiği bahçesine diktiği 36 fidana da şehitlerin adını veren Saral, amacının şehitlerin adını sonsuza yaşatmak olduğunu söyledi. 
Başiskele ilçesinde yaşayan ve 1994 yılında vatani görevini yaptığı Bingöl´ün Genç ilçesinde terör örgütüyle girdiği çatışma sırasında vücudunun 3 yerinden vurulan gazi Yaşar Saral, evinin altındaki 120 metrekarelik bordum katını, şehitlerin emanetlerinin de bulunduğu, askeri malzemelerin, maketlerin ve bibloların olduğu bir müzeye çevirdi. Saral, `Cennet bahçesi´ adını verdiği bahçesine diktiği 36 fidana da şehitlerinin adını verdi.   
Amacının şehitlerin adını yaşatmak olduğunu ifade eden Saral, "Evimin alt kısmını komple şehit ve gazilerimizi anmak, onları unutturmamak için çeşitli envanterlerle müzeye çevirmek istedim. İlk önce amatör başladım daha sonra büyüdü ve şehitlerimize ait şapkalar, tişörtler, eldivenler gibi kişisel eşyalar da gelmeye başladı. Bu şekilde yola çıktık ve başarılı olduğumuza da inanıyorum" dedi. 
`CENNET BAHÇESİ ADINI VERDİK´
Bahçesine 36 fidan dikerek şehitlerin isimlerini veren Saral, "Müzeyi yaptıktan sonra şehitlerimizin anısına da bir fidan dikeyim dedim. Daha sonra hepsine birer şehidimin ismini vermeye karar verdim. Şu an 36 adet fidanımızda, 36 şehidimizin ismi var. İnşallah önümüzdeki yaz dönemine kadar 200 fidanı toprakla buluşturup şehitlerimizin ismini yaşatmak için mücadele edeceğim. Bahçemize `Cennet bahçesi´ adını verdik. Şehitlerimiz inancımıza göre şu an cennetteler o yüzden buranın adı öyle oldu" diye konuştu.
`TEK AMACIMIZ ŞEHİTLER UNUTULMASIN´ 
Şehit yakınları ziyaretlerde bulunduğunu belirten Saral, "Genelde aileler çok duygu yüklü oluyor. Anneler ağlıyor ya da fidanları seviyorlar. Fidanlarla konuşanlar da var, bakımını yapmak isteyenler de var. İnşallah burada yaptığımız çalışmayla şehitlerimizin adını yaşatmış olacağız. Tek amacımız şehitlerimiz unutulmasın" dedi. (DHA) 
   DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Başiskele Alişan KOYUNCU-Selda Hatun TAN
2022-03-17 17:31:14

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