Kocaeli'nin 4 ilçesinde eğitime ara verildi

Türkiye yeni yağışların etkisinde! Bu bölgelerde kar ve sağanak var

Kocaeli Valiliği, beklenen kar yağışı sebebiyle 4 ilçede eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Meteoroloji verilerine göre; ilimiz Başiskele, Gölcük, Karamürsel ve Kartepe ilçelerimizin özellikle yüksek kesimlerinde yerel olarak kar yağışının etkili olacağı değerlendirilmektedir. Bu nedenle Başiskele, Gölcük, Karamürsel ve Kartepe ilçelerimizdeki taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimiz için 18 Mart 2022 Cuma günü bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

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