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5 çocuğa karşı cinsel istismar suçundan tutuklanan esnaf: "Burası çok zor bir yer"

İHA

5 çocuğa karşı cinsel istismar suçundan tutuklanan esnaf: "Burası çok zor bir yer"

Kocaeli'de 12 yaşından küçük 5 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan bakkalın yargılanmasına devam edildi. Cumhuriyet savcısı sanığın, 4 çocuğa karşı yaptığı eylemler sebebiyle 'Sarkıntılık suretiyle zincirleme şekilde cinsel istismar' suçundan cezalandırılmasını talep etti. Suçlamaları kabul etmeyen sanık ise "7 aydır tutukluyum, burası çok zor bir yer. Ben böyle bir şey yapmış olsaydım şu an dükkanım çalışmıyor ve taşlanmış olurdu" dedi.
Olay, 7 Ekim 2020 tarihinde Kocaeli’nin Körfez ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 11 yaşındaki kızı H.B.’yi markete göndermek isteyen baba T.B., kızının mahalle bakkalına gitmek istemeyerek ağlaması üzerine şüphelendi. Baba T.B.’nin neden ağladığını sorması üzerine H.B., mahalle bakkalı S.K.’nin (24) özel bölgelerine dokunduğunu söyledi. Durumu öğrenen baba T.B., jandarma ekiplerine şikâyette bulundu. Yapılan şikâyet sonrası cumhuriyet başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. 24 yaşındaki S.K.’nin bakkal dükkanında yapılan aramada kamera kayıtlarına el konuldu. Kamera kayıtlarında yapılan incelemede, S.K.’nin 20192020 tarihleri arasında 12 yaşından küçük 5 tane çocuğun popo ve göğüslerine dokunarak istismarda bulunduğu tespit edildi. Yapılan tespitin ardından S.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"Burası çok zor bir yer"
Hakkında '12 yaşından küçük çocuklara karşı zincirleme olacak şekilde cinsel istismar' suçundan dava açılan sanığın, Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşma salonunda taraf avukatları ve mağdur çocukların aileleri hazır bulunurken, tutuklu sanık S.K. ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Suçlamaları kabul etmeyen S.K., "Ailelerin yalan söylediği apaçık bellidir, çelişki ifade vermektedirler. Yedi aydır tutukluyum, burası çok zor bir yer. H.B. ve E.N. kamera kayıtlarında dahi gözükmemektedir. Ben böyle bir şey yapmış olsaydım şu an dükkanım çalışmıyor ve taşlanmış olurdu. Mağdurların yalan beyanları dikkate alınmayarak tahliyemi talep ediyorum" dedi.
Cumhuriyet savcısı, sanığın mağdur E.N.’ye karşı cinsel istismar suçunu işlediğine dair herhangi bir delil bulunmadığından beraatini istedi. Aynı zamanda savcı, sanığın diğer mağdurlardan Z.G., A.S.A., H.B. ve E.K.’ye karşı öpme ve özel bölgelerini elleme suretiyle yaptığı eylemler sebebiyle 'Sarkıntılık suretiyle zincirleme şekilde cinsel istismar' suçundan cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanık avukatının mütalaaya karşı savunma talep etmesi üzerine sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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