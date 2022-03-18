'Mayın tarlasından geçip, Ukraynalı askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaştık' 



Ergün AYAZAlişan KOYUNCU/ KOCAELİ, (DHA)UKRAYNA'nın başkenti Kiev'deki elektrik firmasında 12 yıldır teknisyen olarak çalışan Celal Kılıç (39), günlerce ailesi ile sığınakta kaldıktan sonra Türkiye'ye geldi. 3 kilometrelik mayın tarlasından geçtiklerini belirten Kılıç "Kiev'e bağlı olan Bucha bölgesindeydik ve Rusların eline geçmişti. Ölümü göze alarak, Ukrayna askerlerinin bulunduğu yere yürümek zorundaydık" dedi.

Kiev'de elektrik firmasında teknisyen olarak görev yapan Celal Kılıç, Rusya'nın saldırısının ardından ailesi ile birlikte 12 gün sığınakta kaldı. Zorlu yolculuğun ardından Ukraynalı eşi, 2 çocuğu ve 4 akrabası ile Türkiye'ye ulaşan Kılıç, bombaların gölgesindeki günleri DHA'ya anlattı. Bomba sesleri ile savaşın başladığını anladıklarını dile getiren Celal Kılıç, "Rusya'nın hava ve kara harekatını başlattığı Gostomel Askeri Havalimanı'na yakın olduğumuz için hemen kendimizi akrabamızın sığınağına attık. 12 gün boyunca sığınaktan çıkamadık. Sığınakta psikolojimiz çok bozuktu. Çaresizdik ve sığınaktan nasıl çıkacağımızı düşünüyorduk. Elektrik ve telefon hatları kesildiğinde daha zorlandık" dedi.

'DUALAR İLE MAYINLI TOPRAKLARDAN ÇIKTIK'

Kaçmak için plan yaptıklarını, 3 kilometrelik mayınlı topraklardan geçtiklerini anlatan Kılıç, "Kiev'e bağlı olan Bucha bölgesindeydik ve Rusların eline geçmişti. Ölümü göze alarak, Ukrayna askerlerinin bulunduğu yere yürümek zorundaydık. Bir çocuğum elimde, mayın tarlasından geçip, Ukraynalı askerlerin kontrollerindeki bölgeye ulaştık. Eşim ve çocuklarım ağlıyordu ve zor bir süreçten geçtik. Çocuklarım 'Baba gitmeyelim' diyordu. Sevdiklerimizin duaları ile mayınlı topraklardan çıktık" diye konuştu.

'DEVLETİMİZ HER ZAMAN YANIMIZDA OLDU'

Otobüsle İstanbul'a geldiklerini belirten Kılıç, "Devletimiz her zaman yanımızda oldu ve Dışişleri Bakanlığı birçok kez bizi aradı. Bizi güvenli bir yere, Kiev'e ulaştırdılar. Türkler için tren ayarlanmış ve Lviv şehrine ulaştık. Ölüp kalacağımızı hiç bilmiyorduk fakat Lviv'de herkes hayatına normal devam ediyordu. 1,5 gün kalıp İstanbul'a, otobüsle 10 Mart tarihinde Türkiye'ye geldik" dedi.

Celal Kılıç ayrıca Türk SİHA'larının Ukrayna'da kullanıldığını ve Rus tanklarına ciddi hasarlar verdiğini aktardı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Körfez Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU

2022-03-18 09:58:45



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