Kocaeli'de kar yağışı

KOCAELİ, (DHA)KOCAELİ´de, sabah saatlerinde kar yağışı etkili olurken, görüş uzaklığının düşmesiyle D-100 yolundaki sürücüler, araçlarıyla düşük hızda ilerledi.
Kentte gece saatlerinde başlayan kar yağışı, sabaha kadar aralıklarla sürdü. Kent merkezi, beyaza bürünürken, belediye ekipleri de kritik yerlerde hazır bekledi, yüksek kesimlerde kar yağışının etkili olduğu yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Kent merkezinde ulaşımın sağlandığı yollarda ise sıkıntı yaşanmadı. Kar yağışının yoğunlaştığı sırada görüş uzaklığının düşmesi nedeniyle D-100 yolundaki sürücüler de araçlarıyla düşük hızda ilerledi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU
2022-03-18 10:23:19
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.