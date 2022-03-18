Kocaeli'de kar yağışı

Türkiye yeni yağışların etkisinde! Bu bölgelerde kar ve sağanak var

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KOCAELİ, (DHA)KOCAELİ´de, sabah saatlerinde kar yağışı etkili olurken, görüş uzaklığının düşmesiyle D-100 yolundaki sürücüler, araçlarıyla düşük hızda ilerledi.

Kentte gece saatlerinde başlayan kar yağışı, sabaha kadar aralıklarla sürdü. Kent merkezi, beyaza bürünürken, belediye ekipleri de kritik yerlerde hazır bekledi, yüksek kesimlerde kar yağışının etkili olduğu yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Kent merkezinde ulaşımın sağlandığı yollarda ise sıkıntı yaşanmadı. Kar yağışının yoğunlaştığı sırada görüş uzaklığının düşmesi nedeniyle D-100 yolundaki sürücüler de araçlarıyla düşük hızda ilerledi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU

2022-03-18 10:23:19



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