Kocaeli'de karla mücadele çalışmaları sürüyor

Türkiye yeni yağışların etkisinde! Bu bölgelerde kar ve sağanak var

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kentte yeniden etkisini gösteren yoğun kar yağışına karşı çalışmalarını sürdürüyor.

Geçtiğimiz hafta 4 gün kenti etkisi altına alan kar fırtınasının ardından yeni soğuk hava dalgası da etkisini göstermeye başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri de hem kent merkezinde hem de yüksek kesimlerde çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, 12 ilçede 91 noktada 220 araç 650 personelle karla mücadele çalışmaları kapsamında yollarda kapanma ve buzlanma olmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarıyla yolları sürekli açık tutuyor. İki vardiya olarak nöbet tutan karla mücadele ekipleri, Kocaeli’nin tüm ilçelerinde ve köylerinde yol açma ve tuzlama çalışmaları yapıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.