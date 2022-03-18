Silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 24 kişi adliyede

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Dinçer AKBİR/ KOCAELİ, (DHA)KOCAELİ merkezli 5 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 44 şüpheliden 24'ü, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılarına yönelik Kocaeli, İstanbul, Yalova, Rize ve Sakarya'da operasyon düzenledi. Kaçak üretim yapılan 5 atölye ile 1 depoya gerçekleştirilen baskında; 44 şüpheli gözaltına alındı, 26 silah ve binlerce silah parçası ele geçirildi. Şüphelilerden 20'si, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 24'ü de adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR

2022-03-18 10:58:19



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