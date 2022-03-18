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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Söğüt, Ağadere Caddesi'nde incelemelerde bulundu

İHA

Başkan Söğüt, Ağadere Caddesi'nde incelemelerde bulundu

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, altyapı çalışmaları tamamlanan Ağadere Caddesi’nde incelemelerde bulundu.
Körfez'de ocak ayında yapımına başlanan ve 90 gün içerisinde tamamlanması planlanan Ağadere Caddesi'nin altyapısı komple yenilendi. İSU tarafından içmesuyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatları yenilenen caddede, hane bağlantıları da yenilendi. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, çalışmaların sona erdiği ve üstyapı öncesinde dolgu çalışmasının yapıldığı caddede incelemelerde bulundu. Esnaf ve vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Söğüt, "Ağadere Caddemiz de altyapı çalışmalarını tamamladık. Altyapı zor ve zahmetli bir süreç. Zaten çalışma öncesinde de sizlerle bir araya geldik, sürecin nasıl işleyeceğini paylaştık. İSU ekiplerimiz, 90 gün içerisinde altyapı çalışmasını tamamlayacaklarını söylemişti ve tamamladı. Şimdi havaların düzelmesi bekleniyor. Havalar düzelir düzelmez de asfalt serim işlemi gerçekleştirilecek" dedi.

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