Öğrenciler Çanakkale şehitlerini andı

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18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü kapsamında Bahçeşehir Koleji Kocaeli Kampüsü'nde tören düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program; Çanakkale Zaferi’ni anlatan öğrenci performansları ile dans gösterisiyle devam etti. Ortaokul ve lise öğrencilerinin Çanakkale türküsünü seslendirmesiyle de duygu dolu anlar yaşandı.

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