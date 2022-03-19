Cumhuriyet Bulvarına kar altında son dokunuşlar

Türkiye yeni yağışların etkisinde! Bu bölgelerde kar ve sağanak var

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin projelerinden yeni yürüyüş yolundaki son dokunuşlar kar altında devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kente prestij katan projelerinden Cumhuriyet Bulvarında son dokunuşlar devam ediyor. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği projedeki çalışmalara kar da engel olamıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin tarihi çınar ağaçlarının gölgesinde uzayıp giden Cumhuriyet Bulvarındaki yenileme ve yayalaştırma projesinde sona yaklaşıldı. Son ufak dokunuşların yapıldığı projede çalışmalar kar yağışı altında devam ediyor. Vatandaşların beğenisini kazanan Cumhuriyet Bulvarındaki aydınlatmaların kontrolleri yapı kontrol dairesi başkanlığı ekiplerince yapılıyor. Ayrıca bulvar üzerinde bulunan elektrik trafolarının etrafı da park ve bahçeler dairesi başkanlığı ekiplerince kapatılıyor. Alanda fen işleri dairesi başkanlığı ekipleri de çalışıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.