Kocaeli'de kar yağışı etkili oluyor

Türkiye yeni yağışların etkisinde! Bu bölgelerde kar ve sağanak var



Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),(DHA)KOCAELİ'de gece başlayan ve sabaha kadar etkili olan yağışla kar kalınlığı 10 santime ulaştı.

Dün gece başlayan yoğun kar yağışı sabaha kadar etkili oldu. Kent merkezinde kar kalınlığı 10 santime ulaşırken, kayak merkezi Kartepe´de ise 2 metreyi geçti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye ekipleri, gece boyunca ana yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Sabah işlerine gidecek olan vatandaşlar karla kaplı araçlarını temizledi. Sürücüler karla kaplı sokaklardan çıkmakta zorlandı. Kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU

2022-03-19 10:55:53



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