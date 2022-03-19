Kocaeli'de kar yağışı etkili oluyor

Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),(DHA)KOCAELİ'de gece başlayan ve sabaha kadar etkili olan yağışla kar kalınlığı 10 santime ulaştı.
Dün gece başlayan yoğun kar yağışı sabaha kadar etkili oldu. Kent merkezinde kar kalınlığı 10 santime ulaşırken, kayak merkezi Kartepe´de ise 2 metreyi geçti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye ekipleri, gece boyunca ana yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Sabah işlerine gidecek olan vatandaşlar karla kaplı araçlarını temizledi. Sürücüler karla kaplı sokaklardan çıkmakta zorlandı. Kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor. (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU
2022-03-19 10:55:53
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.