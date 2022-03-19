Kocaelispor, galibiyet parolasıyla Ankara’da

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Spor Toto 1. Lig’in 29. haftasında Kocaelispor, Gençlerbirliği’ne konuk oluyor. YeşilSiyahlılar, Ankara'dan galibiyetle dönerek seri yakalamak istiyor.

Kocaelispor, Spor Toto 1. Lig’in 29. haftasında Gençlerbirliği’ne konuk oluyor. Hafta boyunca hazırlıklarını sürdüren yeşilsiyahlılar son galibiyetin üzerine bu maçı da kazanmak istiyor. Körfez ekibi üst üste maçlar kazanarak seri yakalamak istiyor.

Kocaelispor, hafta boyunca yapmış olduğu antrenmanlara sakatlığı bulunan Berkay Dabanlı haricinde tam kadro çıktı. Öte yandan yeşilsiyahlıların golcü oyuncusu Dino Ndlovu, hafta içinde takımdan ayrılarak Çin kulübü CC Yatai’ye transfer oldu. Devre arası Gençlerbirliği’nden Kocaelispor’a transfer olan Kerem Can Akyüz ise şans bulması halinde eski takımına karşı mücadele edecek. Yeşilsiyahlılar yarın oynanacak maç için Ankara’ya hareket etti.

İki ekip arasında daha önce 36 maç oynandı. Maçların 13’ünden Gençlerbirliği, 17’sinden ise Kocaelispor galip ayrıldı. 16 maçta ise taraflar eşitliği bozamadı. Yarın akşam 19.00’da Eryaman Stadyumu’nda oynanacak mücadelede Deniz Kayatepe düdük çalacak.

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