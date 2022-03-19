Yoğun sis, karın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlara zor anlar yaşattı

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Türkiye yeni yağışların etkisinde! Bu bölgelerde kar ve sağanak var

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Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde karla beraber yoğun sis de etkisini gösterdi. Şehrin yüksek kesimlerine karın tadını çıkarmaya giden vatandaşlar, sis sebebiyle yolda zor anlar yaşadı.

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde yoğun sis meydana geldi. Görüş mesafesi bölgede 1 metrelere kadar düştü. Belli yerlerde çevirmelerde bulunan jandarma ekipleri, kar lastiği kontrolüyle beraber sürücüleri sis farlarını açmaları konusunda da uyardı. Yoğun sis ve görüş mesafesindeki azalma nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken herhangi bir kaza meydana gelmedi.

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