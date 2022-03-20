Kadınlar Basketbol Süper Ligi: İzmit Belediyespor: 55 - ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: 85

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– Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 22. haftasında İzmit Belediyespor sahasında ağırladığı ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi’ne 5585 mağlup oldu



Salon: İzmit Atatürk

Hakemler: Batuhan Söylemezoğlu xx, Nazlı Çisil Güngör xx, Doğu Berk İnnal xx

UMF Yapı İzmit Belediyespor: İdil Türk xx 5, Gülse Uğur xx 5, Nuran Tutsak x 6, Melisa Korkmaz xx 6, Nehir Ulufer x, Sıla Dikmenoğulları x, Marina Solopova x 3, Emel Sığırcı xx 12, Viktoria Vladimirovna Mircheva x 5, Kristina Jasmine Higgins x 9, Nikolina Babic x 4

Başantrenör: Hasan Fırat Okul

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın x 3, Shavonte Sade Zellous xx 10, Feride Şevval Akalan x 4, Melis Talay x 2, Yeliz Doğan x 3, Fatmanur Karakaş x 2, Sinem Ataş x 5, Temitope Titilola Fagbenle xx 16, Dejuana Tenis Boner xx 13, Esra Ural Topuz xxx 20, Jasmine Loretta Thomas xx 7

Başantrenör: Aziz Akkaya

1. Periyot: 2119 (İzmit Belediyespor lehine)

Devre: 3240 (ÇBK Mersin Yenişehir lehine)

3. Periyot: 4450 (ÇBK Mersin Yenişehir lehine)



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