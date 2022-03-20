Kadınlar Basketbol Süper Ligi: İzmit Belediyespor: 55 - ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: 85

– Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 22. haftasında İzmit Belediyespor sahasında ağırladığı ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi’ne 5585 mağlup oldu
Salon: İzmit Atatürk
Hakemler: Batuhan Söylemezoğlu xx, Nazlı Çisil Güngör xx, Doğu Berk İnnal xx
UMF Yapı İzmit Belediyespor: İdil Türk xx 5, Gülse Uğur xx 5, Nuran Tutsak x 6, Melisa Korkmaz xx 6, Nehir Ulufer x, Sıla Dikmenoğulları x, Marina Solopova x 3, Emel Sığırcı xx 12, Viktoria Vladimirovna Mircheva x 5, Kristina Jasmine Higgins x 9, Nikolina Babic x 4
Başantrenör: Hasan Fırat Okul
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın x 3, Shavonte Sade Zellous xx 10, Feride Şevval Akalan x 4, Melis Talay x 2, Yeliz Doğan x 3, Fatmanur Karakaş x 2, Sinem Ataş x 5, Temitope Titilola Fagbenle xx 16, Dejuana Tenis Boner xx 13, Esra Ural Topuz xxx 20, Jasmine Loretta Thomas xx 7
Başantrenör: Aziz Akkaya
1. Periyot: 2119 (İzmit Belediyespor lehine)
Devre: 3240 (ÇBK Mersin Yenişehir lehine)
3. Periyot: 4450 (ÇBK Mersin Yenişehir lehine)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.