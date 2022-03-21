Öne geçmek Kocaelispor'a yaramıyor Kocaelispor, öne geçtiği maçlarda 12 puan kaybetti Kocaelispor, bu sezon 5 kez öne geçtiği maçı kazanamadı

Kocaelispor, bu sezon Spor Toto 1. Lig'de oynadığı 27 maçın 5'inde öne geçmesine rağmen skoru koruyamadı ve bu müsabakalarda tam 12 puan kaybetti.

Spor Toto 1. Lig’de 33 puanla 15. sırada bulunan Kocaelispor, bu sezon öne geçtiği 5 maçı kazanamadı. Yeşilsiyahlılar, sezonun ilk yarısında Gençlerbirliği’ni ağırladığı karşılaşmada öne geçmesine rağmen 21 mağlup oldu. Körfez ekibi, ardından Denizli deplasmanından da aynı senaryoyla sahadan 11’lik beraberlikle ayrıldı. Kocaelispor, İzmir'de karşılaştığı Altınordu mücadelesinde ise skoru 20'a getirmesine rağmen rakibine 32 kaybetti.

Sezonun ikinci yarısına girildiğinde ise 22. haftada Samsunspor’a 30 kaybedilmesinin ardından Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollar ayrıldı. Kocaelispor, yeni teknik direktörü Mehmet Altıparmak ile çıkış yakalamasına rağmen sayı üstünlüğü kurduğu maçları koruma konusunda sıkıntı yaşamaya devam etti. İstanbulspor deplasmanında son dakikada yediği golle 11’i kabullenen Körfez ekibi, dün akşam Gençlerbirliği oynanan müsabakada yine skoru koruyamadı. Karşılaşmanın 56. dakikasında Babacar Gueye ile öne geçen yeşilsiyahlılar, 13 dakika sonra kalesinde golü gördü. Mücadelenin 11 tamamlanmasıyla Kocaelispor, bu sezon 5. kez öne geçtiği bir maçtan galip ayrılamadı. Yeşilsiyahlılar, bu süreçte tam 12 puan kaybetti.

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