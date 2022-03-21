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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bedensel Engelliler Halter şampiyonası sona erdi

İHA

Bedensel Engelliler Halter şampiyonası sona erdi

Kocaeli’de gerçekleşen Bedensel Engelliler Halter Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonası başarıyla sona ererken dereceye giren sporculara madalyaları verildi.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu’nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Bedensel Engelliler Halter Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonası, Kocaeli’de gerçekleştirildi. 7 kadın 36 erkek toplam 43 bedensel engelli sporcu müsabakalarda madalya elde etmek için ter döktü. Türkiye Şampiyonalarına ev sahipliği yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılının ilk üç ayında üçüncü Türkiye Şampiyonası’nı gerçekleştirdi. 2022 Bedensel Engelliler Halter Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonası’na, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen, Kocaeli Büyükşehir Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım, Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü Genel Sekreteri Bekir Köksal, sporcular ve aileleri katıldı.
Halter branşında Türkiye şampiyonasının yanı sıra milli takım seçmeleri olduğunun altını çizen Federasyon Başkanı Muaz Ergezen, “Buradan seçilecek ekiplerimizi Dünya Şampiyonasına hazırlayacağız. Büyük güzellikler sürprizlerle karşılaştık. Avrupa Şampiyonası rekorları gelecek ve Türkiye rekorlarını egale edeceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın bedensel engelli veya dezavantajlı gruplara verdiği destek için teşekkür ederim" dedi.
Yarışmalar neticesinde dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

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