Özel öğrencilere pentatonik müzik dinletisi

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Derince Belediyesi, Engelsiz Yaşama Destek Merkezi’nde düzenlenen etkinlikler kapsamında özel kursiyerler için pentatonik müzik dinletisi gerçekleştirdi.

Derince Belediyesi bünyesinde ilçede yaşayan özel gereksinimli bireylere hizmet veren Engelsiz Yaşama Destek Merkezi’nde (EYDEM) 20212022 EğitimÖğretim dönemi faaliyetleri devam ediyor. Bu yıl 50 öğrenciye hizmet veren merkezde el sanatları, halk oyunları, drama, okumayazma ve yetişkin resim kursları düzenleniyor. EYDEM’de kurslara katılan özel öğrenciler, düzenlenen eğitim programları ile sosyal becerilerini geliştirme imkanı buluyor. Derince Belediyesi Engelsiz Yaşama Destek Merkezi’nde devam eden etkinlikler kapsamında bu kez özel kursiyerler için pentatonik müzik dinletisi gerçekleşti. Pentatonik müzik ile gerçekleşen rahatlama ve gevşeme etkinliği sonrası EYDEM kursiyerlerin aktif katılımlarıyla birlikte türküler söylendi.

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