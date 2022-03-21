9 yaşındaki Gülce'nin atık yağ hassasiyeti

Kocaeli’de yaşayan 9 yaşındaki Gülce Özkan, daha temiz bir çevre için atık yağ topluyor. Evdeki atık yağları şişelere dolduran çevre dostu Gülce, apartmandaki komşularının da atık yağları atmasına izin vermiyor.

Çayırova Belediyesi’nin projesinden etkilenen ilkokul 3.sınıf öğrencisi Gülce Özkan, ailesi ile durumu paylaşarak atık yağları toplamak istedi. Bununla yetinmeyen Gülce apartmanındaki komşularını da işin içine dahil ederek onlardan da temiz bir çevre için katkı istedi. Apartmanındaki tüm atık yağları toplayan Gülce, belediye ekiplerini arayarak atık yağları almalarını istedi. Ekipler hızlı bir şekilde atık yağları almak için harekete geçerek Gülce Özkan’a sağduyulu hareketinden ötürü teşekkür ederek hediye verdi.

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