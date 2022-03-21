Başiskele’de yakacak odun yardımları sürüyor

Başiskele Belediyesi, ilçe genelinde cadde ve sokaklardaki budanan ağaç dallarını ihtiyaç sahiplerine yakacak odun yardımı olarak dağıtmaya devam ediyor.

Başiskele Belediyesi ekipleri, kuvvetten düşmeye başlamış ağaçların yeniden kuvvetlenebilmeleri ve devrilme tehlikesi taşıyan, trafik güvenliğini tehdit eden, rüzgar ve fırtınadan yıkılan ağaçları yıl içerisinde periyodik olarak buduyor. Budama işleminden elde edilen odunları israf etmeyen Başiskele Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere odunları yakacak yardımı olarak karşılıyor. Başiskele Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince yıl boyunca yürütülen budama çalışmaları neticesinde elde edilen odunlar, belediyenin depolarında muhafaza ediliyor. Ekiplerce küçük parçalar halinde kesilen ve çuvallanan odunlar, kültür ve sosyal işler müdürlüğünce tespit edilen yardıma muhtaç ve dar gelirli ailelerin evlerine kadar götürülerek teslim ediliyor.

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