45 araç ve 150 personelle gece gündüz yolları açık tutuyor

Başiskele Belediyesi, her kış olduğu gibi bu kış mevsiminde de yoğun kar yağışında hiçbir vatandaşın mağduriyet yaşamaması için büyük bir özveriyle çalışarak karla mücadelede başarılı çalışmalara imza attı. Başiskele Belediyesi, 45 araç ve 150 personelle çalışmalarına devam ediyor.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü’nün öncülüğünde Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan tahminlere göre kış boyunca teyakkuza geçen karla mücadele ekipleri, yoğun kar yağışı yaşanan günlerde hiçbir vatandaşın mağdur olmaması ve ulaşımın aksamaması için gece gündüz kar küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştirdi. Başiskele Belediyesi karla mücadele programı kapsamında; 12 adet JCB kepçe, 7 adet tuz atma kamyonu, 2 adet yedek tuz atma kamyonu, 4 adet greyder, 2 adet loder, 2 adet kar küreme bıçaklı kamyon, 2 adet ekskavatör, 6 adet sokakları tuzlamak için kamyonet, 8 ekip takip aracı ve toplamda 150 personel görev yaptı. Vardiyalı çalışan ekipler Bahçecik, Yuvacık, Yeniköy, Kullar, Döngel ve Kalıcı Konutlar ekibi olarak 6 bölgede, 37 mahallenin tüm yollarını açık tutmak için karla mücadele etti. Başiskele Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de, karla mücadele ekipleriyle birlikte koordineli çalışarak yoğun kar yağışı alan günlerde ilçe genelinde yol kontrollerini gerçekleştirdi.

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