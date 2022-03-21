Üniversiteli gençlerden kar altında nevruz kutlaması Kocaeli Valisi Seddar Yavuz: “Size bu ülkede ümitsizlik aşılayanlara asla inanmayın”

Kocaeli Üniversitesi’nde düzenlenen nevruz kutlamalarına yüzlerce öğrenci katıldı. Ayrıca Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, üniversiteli öğrencilere umutlarını kaybetmemeleri gerektiğinin mesajını verdi.

Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü’nde 21 Mart’ın gelmesiyle beraber nevruz, öğrenciler tarafından büyük bir coşkuyla kutlandı. Yüzlerce öğrenci karlı havada nevruz bayramını kutladı. Ayrıca kutlamada folklor gösterisi de yapıldı. Kutlamalara Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Kocaeli Üniversitesi Rektörü Sadettin Hülagü katılım sağladı. Sadettin Hülagü, Tahir Büyükakın ve Seddar Yavuz; örste demir dövdü ve yumurta tokuşturdu.



“Sizleri böyle coşkulu görmek bizleri de coşturdu”

Gençlerle birlikte nevruzu kutlamanın kendisi için çok önemli olduğunu belirten Kocaeli Üniversitesi Rektörü Sadettin Hülagü, “Geriye bıraktığımız pandemi döneminden sonra sizleri böyle coşkulu görmek bizleri de coşturdu. Sizlerle burada bir kültürü beraber paylaşmanın bizler için ne kadar önemli olduğunu vurgulamak isterim. Nevruz; baharın Türk cumhuriyetlerinde, Anadolu’daki medeniyetlerde yeniden bir araya gelmenin, canlanmanın ve canların bir araya gelmesi gibi. Havaların soğukluğu biraz uzadı ama sizlerin bu sıcaklığıyla günümüzün daha neşeli geçeceğine inanıyorum” dedi.



“Siz gençler için her gün nevruz”

Farklılıkların değerinin bilinmesi gerektiğini söyleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Nevruz, bir bahar. Gece ve gündüz eşitleniyor. Onunla birlikte hayat nasıl canlanıyor ve renkleniyorsa, hayatının baharında olan siz gençler için her gün nevruz. Hayatınızın bu çağının çok kıymetli olduğunu unutmadan yaşamanızı diliyorum. Hayat çok çabuk geçiyor, üniversiteden mezun olduğumuz yıllara geri gidiyorum, bu üniversitede 15 yıl asistan olarak sizlerle olduğumu düşünüyorum. Bir gün bakarsınız bizi üniversiteye tekrar alırlar ve biz de seve seve geliriz. Sizler için protokolde oturmak çok güzel görünüyor olabilir ama hiç keyifli değil. Hayatınızın değerini ve bereketini bilin. Hayatınız bir bahar gibi renkli olsun. Nasıl farklı çiçekler doğaya bir zenginlik katıyorsa; farklılıklarımızın zenginlik olduğunu unutmadan, bu ülkeyi Dünya’nın önde gelen ülkelerinden biri yapmak, daha da güzelleştirmek ve çağdaş medeniyetler seviyesine ulaştırmak için hep birlikte var gücümüzle çalışacağız” şeklinde konuştu.



“Çalışın, üretin”

Öğrencilere olumsuzluğun kimseyi hiçbir yere götürmeyeceğini belirten Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ise, "Nevruzu muhteşem bir birlik beraberlik ve kardeşlik bayramı olarak nitelendiriyoruz. Lütfen Türkiye’nin aydınlık geleceğine inanın. Kendinize güvenin. Size, bu ülkede ümitsizlik aşılayanlara asla inanmayın. Çalışın, üretin. Mutlaka emeğinizin karşılığını alacaksınız. Bu ülke gerçekten bir başarı hikayesi yazıyor. Zorluklarımız ve güçlüklerimiz var, ama umudumuz da var. Olumsuzluklar hiç kimseyi hiçbir yere götürmez. Ancak sizi daha başarısız ve daha karamsar yapar. Umut, insanın içinde yanan sevgi ve ateştir. Bu yüzden Türkiye’nin geleceğine ve kendi geleceğinize inanın” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.