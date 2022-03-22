Kartepe'de güvenlik kamerası montajlarına başlandı

Kartepe Belediyesi'nin İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı koordinasyonu ile yürüttüğü çalışma neticesinde, ilçe genelinde 60 noktada güvenlik kamerası montajlarına başlandı.

Güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgilendirmelerde bulunan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Kartepe'mizde Camışdibi deremize atılan atıklar sebebiyle çevre kirliliğine sebep olan firma, yetkili kurumlarımız tarafından tespit edilerek, cezai işlem süreci ivedilikle başlatıldı. Kartepe Belediyesi olarak biz de deredeki temizlik ve arındırma çalışmalarını titizlikle tamamladık. Montajlarına başlanan ve çok yakında hepsi aktif olacak olan 60 yeni çevre kameramız, bir taraftan illegal olayları önleyici rol üstlenirken, diğer taraftan da maalesef yaşanması muhtemel adli vaka durumlarında da çözüm sürecine önemli katkı sağlayacaktır. Tabi bu noktada cezalar kadar eğitim de çok önemli. Tedbir şart ama çevre ve doğa bilinci taşımayanlara, doğanın kıymetini ve onu iyi koruyamadığımızda ödenecek bedelleri çok iyi anlatmalıyız. Doğaya iyi bakmaktan, çevreyi korumaktan hepimiz sorumluyuz. Hemşehrilerimizin içi rahat olsun, yapılabilecek her şeyi kurumlarımızla birlikte yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

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