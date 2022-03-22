Başkan Büyükakın: "Gebze trafiğine nefes olacağız"

Gebze'de trafik dolaşım planı çalışmalarını yerinde inceleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Yeni trafik dolaşım planımızla Gebze trafiğine nefes olacağız" dedi.

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze’de trafik dolaşım planı kapsamında yapılan kavşak ve meydan düzenlemelerini yerinde inceledi. İlçedeki trafik yükünü hafifletecek projenin kilit noktalarını Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç ile birlikte gezen Başkan Büyükakın, trafik dolaşım planıyla Gebze’nin trafiğine nefes olacaklarını söyledi. Projenin uygulamaya konulduğu Akse Sapağı ve Eski Trafo Meydanı’ndaki trafik akışını gözlemleyen Büyükakın, kavşak imalatı ve buna bağlı düzenlemelerin devam ettiği Gebze Ticaret Odası bölgesindeki çalışmaları da inceleyerek teknik personelden bilgi aldı.



"Daha yaşanabilir bir Gebze için kafa yoruyoruz"

Köprü, viyadük ve alternatif yol çalışmaları ile kentteki trafik yükünü önemli ölçüde hafifletecek hamleler yaptıklarını belirten Büyükakın, "Ulaşım noktasında yaşanan eksiklikleri yakından biliyoruz. Bunların çözümlerine dönük adımları da ekiplerimizle birlikte atıyoruz, atmaya da devam edeceğiz. Büyükşehir Belediyesi olarak daha yaşanabilir bir Gebze için kafa yoruyoruz. GebzeDarıca Metrosu ile ulaşım alanında çok önemli bir adım attık. Proje tamamlandığında günlük 330 bin yolcu taşıyacak Metro, 55 bin civarında aracın da trafikten çekilmesini sağlayacak. Önemli bir yatırımımız olan Gebze TEM Köprüleri Bağlantı Yolları 1. Etap Projesi de ilçedeki trafik yükünü ciddi oranda hafifletti. Gebze şehir merkezi ile OSB’ler arasındaki ulaşımın rahatlaması, özellikle Tembelova ve Kirazpınar köprülerinde eskisi gibi trafik sıkışıklığının olmaması hem Gebzeli vatandaşlarımız için hem de bizim için sevindirici oldu" diye konuştu.



"Gebze trafiğine nefes olacağız"

Trafik dolaşım planı ile Gebze içi trafiğinde yeni bir dönemin başladığını dile getiren Başkan Büyükakın, "Gebze’nin her geçen büyümesi, trafik alanında yeni beklentilerin ortaya çıkmasına da neden oluyor. Gördük ki, mevcut yol güzergahları artık trafik yükünü kaldırmada yeterli performansı göstermiyor. Yeni trafik dolaşım planımızla Gebze trafiğine nefes olacağız. Trafik yoğunluğunun yaşandığı 19 noktada başlattığımız kavşak ve meydan düzenlemeleri, yol yön değişimleri, parke bordur, katılım cebi ve yeni durak çalışmaları ile trafik yoğunluğunu azaltacağız" ifadelerini kullandı.

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