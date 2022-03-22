53 yıllık eşini dövdüğü iddiasıyla yargılanıyordu, 2 bin 240 TL ceza verildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

53 yıllık eşini dövdüğü iddiasıyla yargılanıyordu, 2 bin 240 TL ceza verildi

DHA

53 yıllık eşini dövdüğü iddiasıyla yargılanıyordu, 2 bin 240 TL ceza verildi


Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),(DHA)İZMİT'te eşinden şiddet gördüğünü video ile anlatan Hatice E.'nin (70) görüntülerinin ihbar kabul edilmesinin ardından açılan davada 53 yıllık eşi Hikmet E.'ye (70) 'iyi hal' ve 'basit yargılama usulü' indirimleri uygulanarak 2 bin 240 lira adli para cezası verildi.
Sosyal medyadan, geçen yıl 1 Aralık'ta yayınlanan videoda; gözleri morarmış Hatice E., eşinden şiddet gördüğünü anlattı. Videonun paylaşılmasının ardından Kocaeli Valisi Seddar Yavuz devreye girdi. Vali Yavuz'un talimatıyla Hatice E. kadın konukevine yerleştirildi. Görüntüleri de ihbar kabul eden Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında Hatice E.'nin 53 yıllık eşi Hikmet E. gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde; eşini dövmediğini söyleyen Hikmet E., Hatice E.'nin psikolojik rahatsızlıkları olduğunu, ataklar geçirdiğini, bu nedenle yüzünde morluklar olabileceğini iddia etti.
Hazırlanan iddianamede; Hatice E.'nin beyanı ve olay günü alınan doktor raporu karşısında Hikmet E.'nin savunmasına itibar edilemeyeceğini belirterek 'basit yaralama' suçundan Hikmet E.'nin yargılanmasını talep ederek dosyayı mahkemeye gönderdi. Dosyayı inceleyen Kocaeli 5. Asliye Ceza Mahkemesi, duruşmanın basit yargılama usulü ile görülmesine karar vererek, taraflara yazılı savunma için tebligat gönderdi.
'EŞİM PSİKOLOJİK RAHATSIZLIKLAR YAŞAMAKTADIR'
Eşini dövdüğü iddia edilen Hikmet E.'nin mahkemeye gönderdiği savunmasında, "Hatice E. benim 53 yıllık eşim olmaktadır. Uzun yıllardır psikolojik rahatsızlıklar ve ataklar yaşamaktadır. Bu rahatsızlıkları 2-3 ayda bir 20-25 gün sürmektedir. Atak zamanlarında yemeden içmeden kesilme, evden kaçma, günlerce uyumama gibi davranışlar sergilemektedir. Evliliğimiz boyunca eşimin her türlü rahatsızlığında yanında oldum ve tedavisi için bildiğim tüm yolları denedim. Uzun süren tedavisi sırasında doktoru eşimin şizofreni ve diğer ruhsal hastalıklarda kullanılan bir ilacı kullanmasını söyledi. Ancak eşim geçirdiği ataklar sırasında, zaman zaman bu ilacı içmek istememektedir" dedi.
'EŞİME KESİNLİKLE VURMADIM'
İfadesinde sosyal medyada yayınlanan videodan da bahseden Hikmet E., "Videoda eşimin, kendisine demir sopayla vurduğumu söylediği görünüyor. Eşime kesinlikle vurmadım. Atak dönemlerinde bu şekilde davranışlar sergilediği olur. Kendisine demir sopa ile vurmuş olsam, yüzünde morarma değil; kesikler olurdu. Eşimin geçirdiği ataklar sebebiyle yüzünde morluklar oluştuğunu düşünüyorum. Videoyu çeken kişi ile benim aramda uzun süredir husumet bulunmaktadır. Bu elim olay sebebiyle eşimi göremiyor, kendisinden haber alamıyorum. Çocuklarımız bile zor haber alıyorlar. Eşimi hastaneye ve bakımevine yatırdıklarını, çocuklarımdan duydum. Hem eşimin evinden zorla alıkonulması hem de benim bu şekilde mağdur edilmem ailemize oldukça zarar verdi. Bu konuda çocuklarımın ifadesine başvurulmasını istiyorum. Özellikle alt katımda oturan oğluma sorulmasını istiyorum. Eşime karşı bir şiddet uygulasam; çocuklarım buna müdahale ederdi. Eşim de markete gitmek yerine alt katta oturan oğluma sığınırdı" diye konuştu.
'BENİ VİDEOYA ÇEKEN ÇEKEN KİŞİYİ TANIMIYORUM'
Olayla ilgili şikayetçi olmadığını belirten Hatice E. ise "Eşim Hikmet E. beni ara ara darp etmektedir. Ancak daha önce bu konuyla ilgili hiç şikayetçi olmadım. Eşim beni video çekilmeden 3 gün önce darp etmişti. Ancak sonrasında barıştık. O gün evden dışarı çıktım. Dışarıda biri, beni videoya çekti. Ben de videoda; eşimin beni darbettiğini söyledim. Beni videoya çeken kişiyi tanımıyorum. Daha sonra evime polisler geldi. Beni hastaneye götürdüler. Tedaviden sonra eve geri döndüm. Sosyal hizmetlerden birileri geldi, polisler de tekrar geldi. Yeniden hastaneye gittikten sonra karakola gittik. Tedbir kararı istemiyorum. Eşimle tekrar birleşmek istiyorum. Kimseden davacı ve şikayetçi değilim" ifadelerini kullandı.
HÜKMÜN AÇIKLANMASI GERİ BIRAKILDI
Tarafların yazılı ifadeleri, sosyal medyada yayınlanan video ve doktor raporlarını değerlendiren mahkeme, Hikmet E.'nin 'eşe karşı basit yaralama' suçunu işlediğine kanaat getirdi. Hikmet E.'ye 180 gün karşılığı adli para cezası veren mahkeme, sanığın 'iyi hali' ve duruşmanın 'basit yargılama usulü'yle yapılması nedeniyle cezada indirim yaptı. Sanığa 112 gün karşılığı 2 bin 240 TL adli para cezası verildi. Ayrıca hükmün açıklanması geri bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR
2022-03-22 10:23:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bu merkez kadınların ikinci evi oldu
YEREL HABERLER Bu merkez kadınların ikinci evi oldu
Başkan Büyükakın: "Gebze trafiğine nefes olacağız"
YEREL HABERLER Başkan Büyükakın: "Gebze trafiğine nefes olacağız"
Kartepe'de güvenlik kamerası montajlarına başlandı
YEREL HABERLER Kartepe'de güvenlik kamerası montajlarına başlandı
Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere ...
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne yılın en başarılı kültür sanat ödülü
YEREL HABERLER Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne yılın en başarılı ...
Duman gören vatandaşlar itfaiyeyi harekete geçirdi
YEREL HABERLER Duman gören vatandaşlar itfaiyeyi harekete geçirdi
Katıldığı turnuvadan 5 altın madalya ve 2 Türkiye rekoruyla döndü Rekortmen yüzücü Dünya Oyunları’nda Türkiye’nin göğsünü kabartmak için çalışıyor
YEREL HABERLER Katıldığı turnuvadan 5 altın madalya ve 2 Türkiye ...
Darıca’da kitap fuarı açılışına yoğun ilgi Vatandaşlar ve öğrenciler kitap fuarına akın etti
YEREL HABERLER Darıca’da kitap fuarı açılışına yoğun ...
Üniversiteli gençlerden kar altında nevruz kutlaması Kocaeli Valisi Seddar Yavuz: “Size bu ülkede ümitsizlik aşılayanlara asla inanmayın”
YEREL HABERLER Üniversiteli gençlerden kar altında nevruz ...
Çatıda çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER Çatıda çıkan yangın korkuttu
45 araç ve 150 personelle gece gündüz yolları açık tutuyor
YEREL HABERLER 45 araç ve 150 personelle gece gündüz yolları açık ...
Başiskele’de yakacak odun yardımları sürüyor
YEREL HABERLER Başiskele’de yakacak odun yardımları sürüyor
Nevruz kutlamalarında PKK propagandası yapan 4 şahıs gözaltına alındı Kocaeli’de Nevruz kutlamasında 4 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Nevruz kutlamalarında PKK propagandası yapan 4 şahıs ...
9 yaşındaki Gülce'nin atık yağ hassasiyeti
YEREL HABERLER 9 yaşındaki Gülce'nin atık yağ hassasiyeti
Özel öğrencilere pentatonik müzik dinletisi
YEREL HABERLER Özel öğrencilere pentatonik müzik dinletisi
Fahiş fiyat ve stokçuluk denetimleri sürüyor
YEREL HABERLER Fahiş fiyat ve stokçuluk denetimleri sürüyor
Bedensel Engelliler Halter şampiyonası sona erdi
YEREL HABERLER Bedensel Engelliler Halter şampiyonası sona erdi
Okul sığınağında tesadüfen keşfedildi, başarıdan başarıya koşuyor Bedensel engeli onu durduramadı
YEREL HABERLER Okul sığınağında tesadüfen keşfedildi, başarıdan ...
Öne geçmek Kocaelispor'a yaramıyor Kocaelispor, öne geçtiği maçlarda 12 puan kaybetti Kocaelispor, bu sezon 5 kez öne geçtiği maçı kazanamadı
YEREL HABERLER Öne geçmek Kocaelispor'a yaramıyor Kocaelispor, öne ...
Kocaelispor’dan hakem isyanı
YEREL HABERLER Kocaelispor’dan hakem isyanı
Şehri saran maya kokusuna ilginç yorumlar "Sabahları sıcak poğaça gibi kokular geliyor" "Çiğ hamur kokusu gibi. Bizi rahatsız ediyor"
YEREL HABERLER Şehri saran maya kokusuna ilginç yorumlar "Sabahları ...
Herkes dalından yesin diye yüzlerce kiraz ve vişne ekildi
YEREL HABERLER Herkes dalından yesin diye yüzlerce kiraz ve vişne ...
14 farklı ülkeden genç plancı ve mimar Kocaeli’de buluştu
YEREL HABERLER 14 farklı ülkeden genç plancı ve mimar Kocaeli’de ...
Yokuş aşağıya inen servis minibüsü yoldan çıkarak takla attı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Yokuş aşağıya inen servis minibüsü yoldan çıkarak ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.