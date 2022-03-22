Arkadaşları için gelinlik ve damatlıkla itfaiye müfrezesine gittiler

Fitre ne kadar 2022?

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Kocaeli'de görev yapan itfaiye eri Fahri Sağdıç, nöbet sebebiyle düğününe gelemeyen arkadaşları için salondan önce itfaiye müfrezesine gitti. Meşaleler ile karşılanan çift, büyük mutluluk yaşadı.

Kocaeli'de yaşayan Fahri Sağdıç, mesai arkadaşlarını düğününe davet etti. Düğün saati nöbetlerine denk gelen itfaiye erleri ise düğüne katılamadı. Bunun üzerine Fahri Sağdıç ve Ayşe Demir çifti ise düğün salonundan önce itfaiye müfrezesine gitti. Gelinlik ve damatlıkla müfrezeye giden çiçeği burnunda çift, meşaleler ile karşılandı. Büyük mutluluk yaşayan çift, en mutlu günlerinde doyasıyla eğlendi. Sağdıç çifti, tebrikleri kabul ettikten sonra düğün salonunun yolunu tuttu.

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