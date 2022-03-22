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Körfez'de LPG tankerinin patlamasında HABAŞ yüzde 50 kusurlu bulundu Yüzde 50 kusurlu çıkan HABAŞ’a duruşma salonunda suç duyurusunda bulunuldu

İHA

Kocaeli'de 2017 yılında LPG tankerinde çıkan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin yaralandığı yangınla ilgili görülen davada bilirkişi raporu açıklandı. Raporda HABAŞ yüzde 50 kusurlu bulunurken, mahkeme heyeti ise şirket yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Körfez'de LPG tankerinin patlamasında HABAŞ yüzde 50 kusurlu bulundu Yüzde 50 kusurlu çıkan HABAŞ’a duruşma salonunda suç duyurusunda bulunuldu

Kocaeli'de 2017 yılında LPG tankerinde çıkan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin yaralandığı yangınla ilgili görülen davada bilirkişi raporu açıklandı. Raporda HABAŞ yüzde 50 kusurlu bulunurken, mahkeme heyeti ise şirket yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu.
Olay, Körfez ilçesinde İzmit Körfezi Tütünçiftlik açıklarında 29 Nisan 2017 tarihinde meydana geldi. HABAŞ’a ait LPG tankeri, tanklarda bulunan LPG yükünü tesislerdeki platforma boşaltmış, ardından "Serdar 2" adlı gemilere gıda ürünleri ve personeli taşıyan tekne de boş durumdaki tankere yanaşmıştı. Bu sırada teknede çıkan yangın gemiye sıçramış, gemide bulunan bir tanker alev almıştı. Büyük uğraşlar neticesinde yangın söndürülürken; 1 kişi boğulmuş, yaralanan 9 kişi hastanelere kaldırılmıştı.

HABAŞ yüzde 50 kusurlu bulundu
Davanın 16. celsesi, Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya taraf avukatları ve tutuksuz sanık Suat İspirli katılırken, diğer sanıklar ise duruşmaya katılmadı. Okunan bilirkişi raporunda, meydana gelen yangın ve patlamada HABAŞ Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin yüzde 50 kusurlu olduğu belirtildi. Ayrıca HABAŞ gemisi 2. kaptanı Yavuz Pehlivanoğlu’nun yüzde 20, HABAŞ gemisi 1. kaptanı Murat Pulat’ın yüzde 10, HABAŞ şirket yetkilisi Erdinç Gülen’in yüzde 10 ve Serdar2 bot Kaptanı Suat İspirli ise yüzde 5 oranında kusurlu bulundu. Rapora ilişkin savunma yapan Suat İspirli, "Rapora bir itirazım yoktur. Raporda bana yüzde 5’lik bir kusur verilmiştir bu da zaten evrak eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Evrak eksikliğimden dolayı liman başkanlığından idari para cezası da aldım" dedi.

HABAŞ yetkilileri hakkında suç duyurusu
Mahkeme heyeti, bilirkişi raporunda yüzde 50 oranında kusurlu bulunan HABAŞ Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirket yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu. Avukatların süre talep etmesi üzerine duruşma ertelendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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