Başkan Büyükgöz, Tatlıkuyu sakinleriyle bir araya geldi

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, halk meclisi toplantıları kapsamında Tatlıkuyu Mahallesini ziyaret etti.

Toplantıda Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, hazırlanan slayt gösterimi eşliğinde sunum gerçekleştirdi. Bugüne kadar mahallede belediye tarafından yapılan üstyapı çalışmaları ve diğer hizmetlerin yanı sıra Gebze’ye kazandırılacak projelere ilişkin de bilgi veren Büyükgöz, vatandaşların sorularını cevaplandırdı. Başkan Büyükgöz, vatandaşların talep ve önerilerini de dinledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.