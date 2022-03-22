Zirai ambalaj atıkları bertaraf edilecek

Kocaeli’de hayata geçirilecek proje ile zirai ambalaj atıklarının kent genelinde toplanarak bertaraf edilmesi sağlanacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İZAYDAŞ, sivil toplum kuruluşları, zirai ilaç ve gübre üretici firmalarının temsilcileri; sürdürülebilir çevre ve sağlıklı gıda için toprak ve su kaynaklarının korunması amacıyla bir araya geldi. Temsilciler, Türkiye’ye örnek olacak çalışmanın startını verdi. Çalışma kapsamında zirai ambalaj atıklarının toplanarak bertaraf edilmesi sağlanacak.

Atıkların toplanmasına yönelik ilgili tarafların katılımları ile yapılan değerlendirme toplantısında, 100 lokasyona konteynerler yerleştirilmesi, bu atıkların ilçe belediyeleri tarafından toplanması ve atık getirme merkezlerinde geçici olarak biriktirilmesi ve bu merkezlerden lisanslı araçlar ile alınarak İZAYDAŞ’ta bertarafının sağlanması amaçlanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.