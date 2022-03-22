Hacı Osman Mahallesi'nin altyapısı yenileniyor

Körfez'de yürütülen altyapı çalışmaları kapsamında Hacı Osman Mahallesi’nde de içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının yenilenmesi için çalışmalar başlatıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İSU ekipleri tarafından yürütülen ve toplamda 450 kilometrelik hattın yenileneceği Körfez’de Hacı Osman Mahallesi’nde de çalışmalar başlatıldı. Ekipler tarafından Hacı Osman Mahallesi’nde içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatları yenilenecek. Hacı Osman Mahallesi Tunahan Caddesi’nde başlayan çalışmalar kapsamında ilk olarak ana hatlar değiştirilecek. Daha sonra evlere bağlantılar gerçekleştirilecek. Yetkililer, çalışmaların hava şartları da göz önüne alınarak hızlı bir şekilde devam edeceğini belirtti.

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