Plakası kalemle değiştirilen araçta yakalandılar; varillerdeki toz madde incelenecek



Alişan KOYUNCU/ İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT´te polis ekipleri, plakası kalemle değiştirilen minibüsü durdurdu. Araçta 3 kişiden 2'sinin sahte kimlik taşıdığı belirlenirken, varillerde toz madde olduğu görüldü. Şüpheliler gözaltına alındı, toz maddeden de incelenmek üzere numune alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, D-100 yolunda seyir halindeki minibüsün plakasının değiştirildiğini fark etti. Minibüs, İzmitKuruçeşme mevkisinde durduruldu. Minibüsün 34 EVZ 647 plakasındaki `6´nın keçeli kalemle `8´e dönüştürüldüğü anlaşıldı. Araçta bulunan 3 kişinin kimliklerini inceleyen ekipler, 2'sinin sahte kimlik taşıdığını belirledi. Bunun üzerine minibüste arama yaptı. Variller içinde ise gri renk olan kilolarca toz maddenin bulunduğu tespit edildi. Toz maddenin ne olduğunun belirlenmesi için polis tarafından numune alınırken, 3 kişi gözaltına alındı. Minibüs çekiciye yüklenip, emniyet müdürlüğüne götürüldü, soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU

2022-03-22 20:14:47



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