Başkan Şayir, emekliye ayrılan personeller ile bir araya geldi

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, uzun yıllar belediyenin çeşitli birimlerinde görev yapan ve yakın zamanda emekli olan personeller ile yemek programında bir araya geldi.

Dilovası Belediyesi Kültür Merkezi’nde bulunan düğün salonunda gerçekleşen programa; Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, AK Parti Dilovası İlçe Başkan vekili Av. Fevzi Karadaş, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve Dilovası Belediyesi personeli katıldı.

Programda konuşma yapan Başkan Şayir, "Uzun süre belediyemizde çalışarak halkımıza hizmet veren ve emekliliğe ayrılan arkadaşlarımız için bir aradayız. Hepimizin ortak derdi ilçemize ve vatandaşlarımıza daha iyi hizmet etmektir. Göreve geldiğimiz günden itibaren sizlerle birlikte çalışarak ilçemize ve halkımıza önemli hizmetler sunduk. Bundan sonra da omuz omuza ilçemize hizmet etmek için canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Şunu unutmayın ki; Dilovası sizlerin sayesinde güzel. Dilovası’nın her köşesinde emeğiniz var. 3 yıl gibi bir süre birlikte çalıştık. Biz bir aile olduk. Hepinize teşekkür ediyorum. Aramızdan ayrılan arkadaşlarımıza emekleri için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bundan sonraki hayatlarınızda hepinize ailenizle birlikte sağlık ve mutluluklar diliyorum. İnşallah bundan böyle bu birlik ve beraberliğinizi sürdürmenizi temenni ediyorum" dedi.

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