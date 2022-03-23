Dolandırıcılığı 'meslek' edinen sanığa 3 yıl 4 ay hapis



Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),(DHA) İZMİT'te, Murat Tunçtan (44) internete verdiği sahte ilanla dron satın almak isteyen S.T.'yi 2 bin 400 TL dolandırdı. Savcının iddianamede, hakkında 200'den fazla soruşturma yürütüldüğünü ve dolandırıcılığı meslek edindiğini belirttiği Murat Tunçtan 3 yıl 4 ay hapis ve 2 bin 400 TL adli para cezasına çarptırıldı.

İzmit'te 2017 yılında meydana gelen olayda, dron satın almak isteyen S.T., internette bulduğu ilan üzerinden pazarlık yaparak 2 bin 400 TL fiyatta anlaştı. Kendisine verilen hesap numarasına parayı gönderen S.T., dron kendisine ulaşmayınca dolandırıldığını anlayarak polise şikayetçi oldu. Polis ekipleri, internette sahte ilan vererek insanları dolandırdığını tespit ettiği Murat Tunçtan'ı gözaltına aldı. Mahkemeye çıkarılan şüpheli Tunçtan tutuklandı.

'DOLANDIRICILIK SUÇUNU KENDİNE MESLEK EDİNDİĞİ ANLAŞILMAKTADIR'

Cumhuriyet savcısı, iddianamede Murat Tunçtan'ın 'dolandırıcılık' suçundan hakkında değişik cumhuriyet savcılıklarında 200'den fazla soruşturma yürütüldüğünü ve farklı ağır ceza mahkemelerinde hakkında açılmış çok sayıda kamu davası olduğunu belirledi. Savcı, "Şüpheli Murat Tunçtan'ın üzerine atılı dolandırıcılık suçunu kendine meslek edindiği, bu nedenle şüpheli hakkında alt sınırdan uzaklaşılarak ceza verilmesi gerektiği anlaşılmaktadır" ifadesini eklediği iddianameyi mahkemeye gönderdi.

'DOLANDIRICILIK EYLEMİNİ GERÇEKLEŞTİRDİM'

Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından iddianamenin kabul edilmesinin ardından dava açıldı. Mahkemeye tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS sistemi ile bağlanan sanık Murat Tunçtan savunmasında, "Üzerime atılı suçlamaya bir diyeceğim yoktur. Dava konusu dolandırıcılık eylemini gerçekleştirdim" dedi.

Dosyayı inceleyen mahkeme heyeti, sanığın `Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık´ suçunu işlediğine kanaat getirdi. Sanığın 3 yıl 4 ay hapis ve 2 bin 400 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.

Mahkeme heyeti tarafından, sanık Murat Tunçtan'ın Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi, Büyükçekmece 9. Asliye Ceza Mahkemesi ve Büyükçekmece 15. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilmiş ceza kararları olması sebebiyle, hükmün açıklanması geri bırakılmadı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR

2022-03-23 10:47:47



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