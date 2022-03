Felçli köpeği hayata bağlayan sevgi Ömer Ayhan, felçli köpeğini market arabasıyla sokak sokak gezdiriyor

Kocaeli'de yaşayan hayvansever Ömer Ayhan, ormanda yaralı halde bulduğu sokak köpeğinin önce hayatta kalmasını sağladı, ardından bakımını üstlendi. 'Kıvrık' ismini verdiği felçli köpeğe bebek gibi bakan Ayhan, onu her gün market arabasıyla sokak sokak gezdiriyor.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde yaşayan güvenlik görevlisi Ömer Ayhan, 2 yıl önce ormanlık alanda trafik kazası sebebiyle yaralanan bir köpek buldu. Veteriner hekim tarafından tedavi altına alınan köpek, Ömer Ayhan tarafından sahiplenildi. 'Kıvrık' ismi verilen köpek, 6 ay boyunca tedavi gördü fakat ön ayaklarında engel kaldı. Kıvrık'ın bakımını üstlenen Ayhan, onu ilk olarak bebek arabasında gezdirmeye başladı. Beslenme ve bakım ile zamanla kilo alan Kıvrık, bebek arabasına sığmayınca devreye market arabası girdi. 12 saat boyunca çalışan Ayhan, eve geldiğinde kalan vaktini Kıvrık'a ayırıyor. Ayhan, bebek gibi baktığı Kıvrık'ı market arabasıyla sokak sokak gezdiriyor. Aynı zamanda sokak hayvanlarını koruma görevlisi olarak faaliyetlerde bulunan Ömer Ayhan, Kıvrık dışında başka sokak hayvanlarıyla da ilgileniyor.



"Kalan vakitlerimde sokak hayvanlarıyla ilgilenmeye çalışıyorum"

Maddi imkanları el verdiğince sokak hayvanlarına bakmaya çalışan Ayhan, "Yaklaşık 89 yıldır sokak hayvanlarına bakıyorum. Ayrıca sokak hayvanları koruma görevlisiyim. Belediyede güvenlik görevlisi olarak çalışıyorum. Kalan vakitlerimde sokak hayvanlarıyla ilgilenmeye çalışıyorum. Tedavilerine, beslenmelerine, her türlü ihtiyaçlarına bakıyorum. Amacım onların daha sağlıklı, daha güzel hayat yaşayabilmeleri. Bir anne, bir baba çocuklarına nasıl bakıyorsa ben de o şekilde sokak hayvanlarına bakmaya çalışıyorum" dedi.



"Kıvrık her gün gezmek istiyor"

Kıvrık'ı ormanda yaralı halde bulduğunu anlatan Ömer Ayhan, "Kıvrık’ı ormanda bulduk. Tedavi amaçlı veteriner hekime götürdüm. 6 ay boyunca tedavi gördü fakat bakıldı ki bu şekilde düzelmiyor. Kıvrık'ı ben sahiplendim, benimle yaşıyor. Onu başka birine sahiplendirmeye kıyamadım. 12 saat çalışıyorum, eve geliyorum ve 34 saat hayvanlarla ilgileniyorum. Kedilerin kumu ve mamasıyla ilgileniyorum. Kıvrık her gün gezmek istiyor. Önceden bebek arabasıyla gezdiriyordum. Şimdi Kıvrık büyüdüğü için bebek arabası küçük gelmeye başladı. Ben de belediyeden market arabası istedim. Sağ olsun belediye market arabası temin etti. Şimdi onunla gezdiriyorum. Evet, maddi ve manevi olarak yoruluyorum ama amacım onların daha rahat bir yaşam sürmeleri olduğu için pek yorgunluk gelmiyor" şeklinde konuştu.



"Bana 'Ötenazi yapalım' dediler ama ben umudumu hiç kaybetmedim"

Felçli olduğu için ötenazi yapılması istenen fakat gördüğü tedavilerle tekrar yürümeye başlayan bir diğer köpeğinin hikayesini de anlatan Ayhan, "Şu an Ankara’da tedavi gören köpeği işten eve gelirken yolda bulduk. Trafik kazası geçirmiş. Araba çarpıp o şekilde bırakmış ama ben gördüğümde dayanamadım. Hemen alıp veteriner hekime götürdüm. Veteriner kliniğinde ayağının kırık olduğu anlaşıldı. Önce 1 hafta kadar yaşaması için çabaladık. Kendini toparlayınca felç olduğu ve omurlarında zedelenme olduğu anlaşıldı. 'Yürüyemez' dediler. Bu şekilde bakabileceğimi söylediler ya da 'Ötenazi yapalım' dediler. Ama ben umudumu hiç kaybetmedim. Direkt Ankara’ya götürdüm. Geçen sene de böyle bir vaka çıkmıştı karşıma. O da şu an koşuyor, onu da sahiplendirdik" ifadelerini kullandı.



"Maaşımın yarısı sokak hayvanlarına gidiyor"

Maaşının yarısını sokak hayvanlarına harcadığını söyleyen Ayhan, zaman zaman da yardım toplayabildiğini belirtti. Ayhan, "Benim bir Instagram sayfam var. Oradan ilan açıyorum. Bazen belediyeden, bazen de gönüllü topluluklardan destek istiyorum. Instagram sayfamdan açtığım ilanlarla yardım toplamaya çalışıyoruz. Toplayabildiğimiz kadarını topluyoruz, toplayamadıklarımı da cebimden karşılıyorum. Maaşımın yarısı sokak hayvanlarına gidiyor. Durumu olanlar sokak hayvanlarına, ihtiyacı olanlara destek olabilir. Bu çok az maalesef. Sosyal medyada gördüğümüz şeylere çok üzülüyoruz. Konu iyiliğe, yardımlaşmaya geldi mi biraz pasif kalınıyor" dedi.

