4 iş yeri ve 8 ikamete yapılan baskında binlerce kaçak makaron ele geçirildi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde polis ekiplerince 4 iş yeri ve 8 ikamete yapılan operasyonda binlerce adet gümrük kaçağı makaron ele geçirilirken 3 şahıs hakkında da işlem başlatıldı.



Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda polis ekiplerince, İzmit ilçesinde 4 iş yerine ve 8 ikamete eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda yapılan aramada 285 bin adet gümrük kaçağı boş makaron, 32 bin adet içi tutun dolu makaron, 8 paket bandrolsüz kıyılmış tütün, 4 adet sigara sarma makinesi, 140 kilo açık kıyılmış tütün, 4 adet komprasör, 1 adet komprasör kurutucusu, 110 adet sökülmüş TAPDK bandrolü ele geçirildi. Ekipler tarafından malzemelere el konulurken olayla ilgili 3 şahıs hakkında işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.