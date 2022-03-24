Körfezli çocuklar Dansçı Buse'yle eğlendi

Kültürsanat etkinlikleri kapsamında çeşitli programlar düzenleyen Körfez Belediyesi, General Edip Bayoğlu İlkokulu öğrencilerini 'Dansçı Buse' çocuk tiyatro gösterisiyle buluşturdu.

Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sergülen Kurt, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Birbirinden renkli görüntülere ev sahipliği yapan gösteride çocuklar doyasıya eğlendi.

Etkinlikte konuşan Şener Söğüt, "Sevgili çocuklar, yaklaşan Dünya Tiyatro Günü sebebiyle sizleri güzel bir etkinlikle buluşturmak istedik. Umarım bu salondan mutlu bir şekilde ayrılırsınız. Bizim tek amacımız, çocuklarımızın mutlu olması, yüzlerinin gülmesi. Çocuk mutlu olursa biliyoruz ki, dünya mutlu olur. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum" dedi.

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