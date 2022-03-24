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Kartepe Zirvesi, Bakan Kurum'un katılımı ile başladı Başkan Büyükalın: “Bu zirve hem Kocaeli’ye hem Türkiye’ye, hem bölgeye hem de dünyaya çok ciddi şeyler katacak”

İHA

Kartepe Zirvesi, Bakan Kurum'un katılımı ile başladı Başkan Büyükalın: “Bu zirve hem Kocaeli’ye hem Türkiye’ye, hem bölgeye hem de dünyaya çok ciddi şeyler katacak”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 4.'sü düzenlenen “Dirençli Şehirler ve Şehrin Dönüşümü” temalı Kartepe Zirvesinin ilk oturumu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Almanya eski Şansölyesi Gerhard Schröder'in katılımıyla başladı. Zirveye ulusal düzeyde ilginin giderek arttığını söyleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Çok fazla kişi konuşmacı olarak başvurdu ancak biz 350 kişiye imkan sağlayabildik. Önümüzdeki günlerde belki çapı daha da büyüyerek, belki süresi uzatılarak veya birden fazla mekana yayılarak artması mümkün görünüyor. Bu zirvenin her geçen gün sesini hem bölgesel düzeyde hem de küresel düzeyde duyuracağına ben eminim” dedi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 4.'sü düzenlenen Kartepe Zirvesi, "Dirençli Şehirler ve Şehrin Dönüşümü" konulu temalı zirve başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın ev sahipliğinde düzenlenen zirvenin ilk oturumuna Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Almanya eski Şansölyesi Gerhard Schröder, UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve protokol üyeleri katıldı. Ayrıca zirveye akademisyenler, ekonomistler, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve STK temsilcileri ve çok sayıda davetli yer aldı.

“Ulusal düzeyde de ilgi giderek artıyor”
Oturumdan önce gazetecilerle konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Bu zirveyi 4. kez düzenliyoruz. 2017’de başlamış ve 3 tane yapmıştık, pandemi sebebiyle ise 2 yıl ara vermiştik. Pandemi koşulları rahatlar rahatlamaz hemen hazırlıklarımızı yaptık. Başlığımız ‘Dirençli Şehirler.’ Dirençli şehirlerden kastımız bir sıkıntı ile karşı karşıya kaldığımızda, büyük problemlerle yüz yüze gelindiğinde kendini nasıl toparlayabilen, şehirde yaşayan her kesin koşullarını daha da iyileştirme kabiliyeti olmasını sağlamak. Çocuktan yaşlısına, gencine kadar toplumdaki herkesin ekonomik, sosyal ve kültürel yaşamını, sanata dair yaşamını, çevresel meselelerini dört dörtlük ele alan, konuşulan hiçbir şeyi unutmayan, bütün meselelere odaklanan ve konuya ilişkin uzmanları bir araya getiren bir zirve. Bu yönüyle çok kıymetli bir zirve. Zaten ulusal düzeyde yapıldığından itibaren büyük bir ses getiriyor. Ulusal düzeyde de ilgi giderek artıyor. Bu sene 25 farklı ülkeden konuşmacımız var. Konuşmacıların düzeyi de giderek artıyor. İleriki günlerde bunun giderek artacağını söylemek için kahin olmaya gerek yok” dedi.

“Çok fazla kişi konuşmacı olarak başvurdu ancak biz 350 kişiye imkan sağlayabildik”
26 tane farklı oturumda, 8 tane özel oturumda, 2 tane forumda, 15 tane panelde çok fazla konuşmacının başvuru yaptığını söyleyen Başkan Büyükakın, “Sadece 350 kişiye konuşma imkanı verebildik. Önümüzdeki günlerde belki çapı daha da büyüyerek, belki süresi uzatılarak veya birden fazla mekana yayılarak artması mümkün görünüyor. Bu zirvenin her geçen gün sesini hem bölgesel düzeyde hem de küresel düzeyde duyuracağına ben eminim. Buradan çıkan önerilerin, sunulan tebliğlerin geleceğe hazırlanmamızda, şehrimizi gelecekte daha güzel hale getirmemizde, dünya şehirlerini daha güzel hale getirmemizde, insanlığın mutluluğuna katkı sağlamamızda çok faydalı olacağını düşünüyorum. Bugünden yarına sürekli bir gelişme yolculuğu olarak görmek lazım. Şehirlerin ülkelerin tarihi incelendiğinde gelişmenin yaşandığı, hızlı ilerlemenin yaşandığı, inanların mutlu olduğu, özgürlüklerin olduğu, bilimsel çalışmaların özgürce yapılabildiği, bilimsel çalışmaların cazibesinin yüksel olduğu ülkeler olduğunu görüyoruz” diye konuştu.

“Bu zirve hem Kocaeli’ye hem Türkiye’ye, hem bölgeye hem de dünyaya çok ciddi şeyler katacak”
Bilimsel ilerleme imkan arttırılması dahilinde geleceğe dair hazırlanmanın daha iyi olacağını söyleyen Başkan Büyükakın, “Belki bu tür toplantılar bu günlük hengamenin telaşı içinde durup düşündüğümüz, biz nereye gidiyoruz diye sorduğumuz karşı karşıya kaldığımız meseleleri çözmek için doğru adımlar atıyor, doğru düşünüyor muyuz? Bunları bir daha sorguladığımız, açıkçası durup düşünmeye zaman bulduğumuz platformlar bunlar. Burada bir başka faydalı yol ise iyi uygulama örneklerinin paylaşılacak olmasıdır. Deneyimlerin paylaşımı çok önemli çünkü aynı hataları tekrarlamadan hızla ilerleme imkanına kavuşuyoruz. Bütün bunlar hem Kocaeli’ye hem Türkiye’ye, hem bölgeye hem de dünyaya çok ciddi şeyler katacak. İnşallah hayırlı işler olacak” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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