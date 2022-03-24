Tartıştığı komşusunun ölümüne sebep olan şüpheli adliyeye sevk edildi

Kocaeli'de tartıştığı komşusuna tabanca ile ateş ederek ölümüne sebep olan 74 yaşındaki şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay, dün 18.30 sıralarında Karamürsel ilçesine bağlı Kızderbent Mahallesi'nde bulunan kahvehanenin önünde meydana geldi. İddiaya göre, komşu oldukları öğrenilen O.A. (74) ile Hasan Aksüt (60) arasında kahvehanede tartışma başladı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. O.A., yanında bulunan tabanca ile Hasan Aksüt'e ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Aksüt'ün yaşamını yitirdiğini tespit etti. O.A. ise jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheli, tamamlanan işlemlerinin ardından Karamürsel Adliyesi'ne sevk edildi.

Öte yandan, hayatını kaybeden Hasan Aksüt'ün, uzun yıllar Karamürsel İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde çalıştığı ve emekli olduğu öğrenildi.

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