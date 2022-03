Bakan Kurum: "Rusya-Ukrayna krizi göstermiştir ki artık ülkelerin ticarette, sanayide, enerjide ve her anlamdaki bağımsızlıkları çok önemli" "Size bir müjde vermek istiyorum. Kocaeli Körfezde dip çamuru temizliğine bakanlık ve büyükşehirle ortaklaşa yapacağız" Kartepe Zirvesi'nin ilk oturumu tamamlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Kartepe Zirvesinin ilk oturumu tamamlandı. Programda konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Her alanda ilişkilerin kırılgan olduğu tarihi bir dönemden, zor bir dönemden geçiyoruz. RusyaUkrayna krizi göstermiştir ki artık ülkelerin ticarette, sanayide, enerjide ve her anlamdaki bağımsızlıkları çok önemli" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen "Dirençli Şehirler ve Şehrin Dönüşümü" temalı Kartepe Zirvesinin ilk oturumu tamamlandı.



Büyükakın: "Şehrimiz adına çok büyük bir zenginliktir"

Programın açılış konuşmasını yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Dünyanın 25 farklı ülkesinden 350 konuşmacının, akademisyenlerin burada olması şehrimiz adına çok büyük bir zenginliktir. Bu zirve sorunlarla karşı karşıya kaldığımız meseleleri en hızlı şekilde cevap bulmasını sağlayacak. Bugün dünya nüfusunun yüzde 50’si şehirlerde yaşıyor. Bütün bu insanlara su, gıda bulmak zorundasınız, bu sorunlarla baş etmek zorundasınız. Bunları yapmak için oturup düşünmek lazım. Gelecekte nasıl sorunlar bizi bekliyor diye hazırlıklı olmak lazım. Biz gündelik meseleleri yönetelim derken durup düşünmeye, gelecek için kafa yormaya zaman bulamıyoruz. Bize durup düşünmek lazım. Pandeminin yaşanması durup düşünmemize olanak sağladı. Burada iyi uygulama başka ülkelere örnek olsun diye örnekler konuşulacak. Dünyayı gelecekte daha adil, daha mutlu, daha barışçıl yerlere çevrileceği bir zirve olması ve devam etmesini temenni ediyorum" dedi.



Bakan Kurum: "Zor bir dönemden geçiyoruz"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, son iki yılda pandemi sebebiyle yapılamayan zirvenin 4'üncüsünün gerçekleştirildiğini belirterek, "Depremlerden iklim değişikliğine, salgın hastalıklardan uluslararası ilişkilerde yaşanan olumsuz gelişmelere, küresel ticarette yaşanan kısıtlamalardan savaş ve çatışmalara kadar her alanda ilişkilerin kırılgan olduğu tarihi bir dönemden, zor bir dönemden geçiyoruz. RusyaUkrayna krizi göstermiştir ki artık ülkelerin ticarette, sanayide, enerjide ve her anlamdaki bağımsızlıkları çok önemli. Cumhurbaşkanımız kalıcı barışın sağlanması için büyük mücadele vermektedir. Bu anlamda liderlerin aldığı kararların ne kadar önemli olduğu bize Rusya ve Ukrayna krizi göstermiştir. Bu kırılgan dönemde ülkemizde ve dünyada yaşanan nüfus artışına bağlı olarak şehirlerimiz büyümeye devam ediyor. Yakın gelecekte dünya nüfusunun 9.7 milyara ulaşacağı öngörülüyor. Gelişmekte olan ülkelerin nüfusunun yaklaşık yüzde 63'ü şehir merkezlerinde yaşayacak. Tüketimin yüzde 91'i de şehirlerimizde gerçekleşecek. Birleşmiş milletlere göre 2030'da ciddi bir artışla mega şehir sayısı 41'e çıkacak ve orta ölçekli şehir sayısının da 558'e çıkması öngörülüyor" diye konuştu.



"Kentsel dönüşüme girmemiş tek bir binamız kalmayacak"

Konuşmasında tehlikeli yapılara da değinen Bakan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülke olarak 1950 yılında nüfusu 500 bin olan şehir sayımız sadece 2 iken bugün bu sayı 40 oldu. Yeni binaları dirençli yapmanın yanı sıra eski yapı stokunu da dönüştürmek suretiyle şehirlerimizi dönüşümle yeni koşullara adapte etmeliyiz. Risk ve tehditlerden şehirlerimizin ve şehir hayatının etkilenmemesi için tedbirler alıyor, şehirlerimizin altyapısını bunlara göre hazırlıyoruz. Bu anlamda Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın 2012 yılında başlattığı Yerinde, Gönüllü ve Hızlı Kentsel Dönüşüm Seferberliğimizi “İklim Dostu Yeşil Dönüşüm” sloganıyla sürdürüyoruz. Dünyada hiçbir ülkede örneği olmayan bir performans ortaya koyduk; tam 3 milyon konutumuzun dönüşümünü, milletimizle, belediyelerimizle birlikte tamamladık. 12 milyonu aşkın vatandaşımızın can ve mal güvenliğini, hep birlikte teminat altına aldık. Sadece geçtiğimiz yıl 80 bin konutumuzun deprem dönüşümünü gerçekleştirdik. Şu an halihazırda sahada toplam yatırım bedeli 120 milyar lira olan 350 bin konutumuzun dönüşümüne devam ediyoruz. İnşallah 2035 yılına geldiğimizde Türkiye’nin deprem riski olan bölgelerinde kentsel dönüşüme girmemiş tek bir binamız kalmayacak"



"Kocaeli Körfezde dip çamuru temizliğine bakanlık ve büyükşehirle ortaklaşa yapacağız"

İşbirliği ve dayanışmaya tüm insanlığın ihtiyacı olduğunu belirten Bakan Kurum, "Farklılıklarımızı bir yana bırakmak ve küreselleşen sorunların çözümüne odaklanmamız gerekiyor. Bu anlamda başta salgın, iklim değişikliği ve savaşlar olmak üzere birçok konuda işbirliği yapmalıyız. Bu noktada ülke olarak Paris Anlaşması’na taraf olma kararını aldık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 2053 net sıfır emisyon ve yeşil kalkınma hedefimize sadece ülkemiz için değil; ortak evimiz dünyanın da geleceği için 85 milyon vatandaşımızla birlikte yürüyoruz. Gelin, insanlığın ve gelecek nesillerimizin selameti, ortak evimiz dünyamızın geleceği için hep birlikte çalışalım. Size bir müjde vermek istiyorum. Kocaeli Körfezde dip çamuru temizliğine bakanlık ve büyükşehirle ortaklaşa yapacağız. Peyzaj Doğa Koruma projesinin hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

