Kocaeli'de, yakıt tankında meydana gelen parlama nedeniyle 4 işçi yaralandı (2)



TÜPRAŞ'TAN AÇIKLAMA

Tüpraş, 4 işçinin yaralandığı olayla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Tüpraş'tan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bu gece İzmit rafinerimizde yapılan bakım esnasında alevlenme meydana gelmiştir. Ekiplerimizin müdahalesiyle alevlenme tamamen söndürülmüştür. Parlamanın etkisiyle olaydan etkilenen 4 arkadaşımıza ilk müdahaleleri yapılarak tedavileri için Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne sevk edilmiştir. Arkadaşlarımızın hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Sağlık durumlarını yakından takip ettiğimiz çalışma arkadaşlarımıza acil şifalar diliyoruz." (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Körfez Alişan KOYUNCUNabi YAZICI

2022-03-25 01:27:43



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