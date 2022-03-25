Açelya Akkoyun, dizi projesi için görüşmelerini sürdürüyor

Oyuncu ve yazar Açelya Akkoyun, dizi projesi için görüşmeler yaptığını söyledi.

Geçtiğimiz günlerde bir etkinlik için Kocaeli'ye gelen gelen başarılı oyuncu ve yazar Açelya Akkoyun, çalışmalarından bahsetti. Akkoyun, "Bizim amacımız ünlü olmak değildi, bizim derdimiz o mesleği icra etmekti. Konservatuarı bitirdikten sonra televizyondan teklifler aldım. 19941995 yıllarında başrol teklifi aldım. Ben henüz çok küçüktüm, sevinçten havalara uçtum. İlk set günüm Maşukiye oldu. O zaman Kartepe yeni yeni oluşuyordu. Bir gün 'Keşke benim burada bir evim olsaydı' dedim. O kadar istedim ki bunu. Aradan 2 yıl geçti, o dönemler Bodrum'daydım. Maşukiye'de görmediğim evi aldım. Kartepe Maşukiye aşkıma bakar mısınız?" dedi.

Dizi projesi için görüşmeler yaptığını ancak henüz kesinleşmediğini ifade eden Akkoyun, "Oyunculuk öyle bir şey ki başlangıcı olan ama noktası olmayan, ayakta durduğunuz her an mesleğinizi icra ettiğini bir alan. Yazdığım 'İyi Ki Kadınım' kitabımın devamı da gelecek. Kitap yazmaya devam edeceğim. Bizim meslekte sahne tozunu yuttun mu sahneden inmezsin. Mürekkep yalamak, edebiyatla ilgilenmek de öyle bir şeymiş. İnsan bir kere o kitap tadına vardı mı sürekli devam ediyor" diye konuştu.

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