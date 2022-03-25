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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Büyükakın: "Farklı bakış açıları görmek istiyoruz"

İHA

Başkan Büyükakın: "Farklı bakış açıları görmek istiyoruz"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kartepe Zirvesi kapsamında kente gelen 25 şehir plancısı ve mimarı ziyaret etti. Çalışmalar hakkında bilgiler alan Büyükakın, "Farklı bakış açıları görmek istiyoruz, bu sebeple sizlerin bakışını projesini merakla bekliyorum" dedi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe Zirvesi kapsamında Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi (İnterteks) için Uluslararası Şehir ve Bölge Plancıları Birliği (ISOCARP) ile iş birliğinde çalışmalar başlattı. Bu çalışma kapsamında 14 farklı ülkeden gelen 16’sı yabancı 9’u Türk olmak üzere 25 şehir plancısı, Kocaeli'de kapsamlı bir çalışma yürütüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da genç ve profesyonel ekibi çalışma yaptıkları noktada ziyaret etti.
Başkan Tahir Büyükakın, ISOCARP Yönetim Kurulu üyesi ve Genç Planlama Profesyonelleri Program Direktörü Doç. Dr. Zeynep Günay ile farklı ülkelerden gelen şehir, bölge planlamacısı ve mimarlarla bir araya geldi. Çalışmalar hakkında bilgiler alan Büyükakın, "Farklı bakış açıları görmek istiyoruz, bu sebeple sizlerin bakışını projesini merakla bekliyorum. Öyle bir çalışma yapın ki; dünyada ses getirsin. Sizlere beklentilerimizi özellikle söylemedik burada daha özgün çalışmanızı istiyoruz. Burayı ilk gördüğünüzde nasıl gördüğünüz, ne düşündüğünüz bizim için önemli. Sizin bakış açınızı önemsiyoruz" dedi.
Yapılacak çalışma neticesinde ortaya çıkacak projeler, bugün Kocaeli Kongre Merkezi Selim Sırrıpaşa Salonunda saat 14.00’teki oturumda kamuoyu ile paylaşılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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