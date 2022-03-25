Nobel Ödüllü ekonomist: "Gezegen yaşanmaz hale gelecek, ada ülkeleri su altında kalacak" Ekonomist Prof. Muhammed Yunus, dünya ve insanlığa ilişkin öngörülerini açıkladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nobel Ödüllü ekonomist: "Gezegen yaşanmaz hale gelecek, ada ülkeleri su altında kalacak" Ekonomist Prof. Muhammed Yunus, dünya ve insanlığa ilişkin öngörülerini açıkladı

İHA

Nobel Ödüllü ekonomist: "Gezegen yaşanmaz hale gelecek, ada ülkeleri su altında kalacak" Ekonomist Prof. Muhammed Yunus, dünya ve insanlığa ilişkin öngörülerini açıkladı

Kocaeli’de düzenlenen Kartepe Zirvesi’nin özel oturumuna online olarak katılan Nobel Barış Ödülü sahibi ekonomist Prof. Muhammed Yunus, dünya ve insanlığa ilişkin öngörülerini paylaştı. Prof. Yunus, "Biz farkında değiliz ama gezegenimiz yaşanmaz hale gelecek. Mesela ada ülkeleri su altında kalacak, orada yaşayanların göç etmekten başka şansları olmayacak. Ada ülkeleri diye bir şey kalmayacak" dedi.
Bu yıl 4’üncüsü düzenlenen 2022 Kartepe Zirvesi’nin ikinci günü Kocaeli Kongre Merkezinde başladı. Nobel Barış Ödülü sahibi ekonomist Prof. Muhammed Yunus, "Dirençli Bir Gelecek için Açlık ve Yoksulluğu Nasıl Önleyebiliriz?" temalı oturuma online olarak katıldı. Prof. Muhammed Yunus, dünya ve insanlığa ilişkin öngörülerini katılımcılarla paylaştı.

"Ada ülkeleri su altında kalacak"
Dünyanın ve gezegenin yangın yerine döndüğünü söyleyen Prof. Muhammed Yunus, "Somut adımlar atmalıyız, yoksa bu yanan ev kül olup gidecek. Dikkatimizi bu kritik anlara vermek gerekir. Kritik kesişim noktasındayız. Küresel ısınma tek başına aktör değil. Düşünce biçimimiz yanlış, huzurla yaşayabileceğimiz bir gezegenimiz olabilir. Bir kısım da temelde ve geride kalıyor. Başlangıç noktamızı yanlış seçtik. Eğer ki bu yol bizim yok olmaya götürecekse yeni bir yol inşa etmeliyiz. Mutu ve güzel bir gezegenden emin olmalıyız. Tek gayemiz para olmamalı. Bütün gezegenin yaptığı, elde ettiği para bir avuç insana ulaşıyor, sıkıntılar yaşanıyor. Büyümeden bahsediyorsak para süper zenginlere gitmesi gerekmiyor. Küresel ısınma kötüleşiyor. Bu da gezegeni mahvetmeye yetecek. 10 sene içinde 1,5 derece ısınabiliriz. 1,5 derecede sağ kalmamızı imkansız hale getirecek. Bu ısınma 1,5 derece sabit kalmayacak. Biz farkında değiliz ama gezegenimiz yaşanmayacak hale gelecek. Mesela ada ülkeleri su altında kalacak. Deniz seviyesi yükselecek. Orada yaşayanların göç etmekten başka şansları yok. Ada ülkeleri diye bir şey kalmayacak. Örneğin Bangladeş yaşanamaz hale gelecek. Bir kısmı su altında kalacak" dedi.

"İklim mülteciliği artacak, dünya küçülecek"
Dünyanın yaşanmaz hale geldiğini söyleyen Prof. Dr. Yunus, "İklim mülteciliği artacak, dünya küçülecek. Düşünün ki koca bir gezegenin ırkı, sağ kalım savaşında. İmkanı olmayan ülkeler git gide zorlanacak. Bu gerilim de bir saatli bombaya dönüşecek. Dünya yoksulla mücadele etmekte. Pandemi dünyamızı vurdu, milyonca kişi işinden oldu, evlerini kaybetti. Çünkü ekonomiler durma noktasına geldi. Yoksullukta kurtulan insanlar pandemi ile tekrar yoksulluğa itildi" diye konuştu.

"Fosil yakıtları kullanmayı sıfıra indirebiliriz"
Fazla para kazanabilme hırsının yanlış olduğuna dikkat çeken Yunus, sözlerini şöyle sürdürdü:
"İnsanlık tamamen ekonomik sisteminden uzaklaşmış durumda. Birbirini koruyup kollamak olmadan hiçbir şekilde geleceğe ulaşamaz, başarılı olamayız. Biz de hep buna vurgu yapıyoruz. Yeni bir medeniyet inşa ederken kar maksimizasyonuna dayanmayan, bizi biz yapan sistemlere ihtiyacımız var. Biz mevcut dünyaya ’3 sıfırlı dünya’ diyoruz. 3 taraftan sorunla karşı karşıyayız. Küresel ısınmanın olmadığı bir düşünce. Buna çok basit bir şekilde ulaşabiliriz. Fazla para kazanma hırsıyla bugünlere geldik. Para kazanmayı insan mutluluğundan üstün tuttuk. Güvende olmak, paylaşabilmek, birbirini koruyup kollamak, böyle bir dünya istiyoruz. 1,5 derecelik ısınmayla endişelenmeyin istiyoruz. Sanayi Devrimi öncesindeki sıcaklığa dönmek istiyoruz ve eminiz ki bu mümkün. Mesela fosil yakıtları kullanmazsak bunu başarabiliriz, hatta dünyada ayakta kalabilir. Neden geri gidemiyoruz? Bize keyif veren zevkli şeyleri bırakmayı talep etmediğimizden mi? Hayatta mı kalmak istiyoruz? Herkes için iyi olan şeyi mi yapmak istiyoruz? Buna karar vermeliyiz. Nihayetinde fosil yakıtları kullanmayı sıfıra indirebiliriz" ifadelerini kullandı.

"Yeni medeniyetlere ihtiyacımız var çünkü mevcut sistem bizi öldürüyor"
Prof. Yunus, girişimci olmak gerektiğini belirterek, "Her birimizin girişimci olması gerekiyor. Zaten bu doğamızda var. Enerjimizi bize faydalı olacak noktalara kanalize edebiliriz. İyilik için refah olur. Rollerimizi de insanlık olarak baştan tanımlamak zorundayız. Kendinize şu sözü verebilirsiniz; ’Ben hiçbir şekilde küresel ısınmayı körükleyen bir kişi olmayacağım’ ’Ben artık fosil yakıt tüketmeyeceğim’ Bunu bir ağ gibi başlatabilirsiniz. Mikro finansı ben oluşturdum. Daha fazla para kazanmak için değil, işletmelerin insanı sorunlarını çözmesi için geliştirdim bunu. Elde ettiğiniz parayı sosyal amaçlarla kullanın. Yeni medeniyetlere ihtiyacımız var çünkü mevcut sistem bizi öldürüyor, hala vaktimiz var" sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Özlü, yaşlı bireylerin taleplerini dinledi
YEREL HABERLER Başkan Özlü, yaşlı bireylerin taleplerini dinledi
Başkan Büyükakın: "Farklı bakış açıları görmek istiyoruz"
YEREL HABERLER Başkan Büyükakın: "Farklı bakış açıları görmek ...
Açelya Akkoyun, dizi projesi için görüşmelerini sürdürüyor
YEREL HABERLER Açelya Akkoyun, dizi projesi için görüşmelerini ...
Başiskele'de özel çocuklu ailelere farkındalık eğitimi verildi
YEREL HABERLER Başiskele'de özel çocuklu ailelere farkındalık ...
Tedavisi tamamlanan sokak hayvanları sıcak yuvalarına kavuşuyor
YEREL HABERLER Tedavisi tamamlanan sokak hayvanları sıcak yuvalarına ...
Bisikletiyle kaybolan turistin yardımına zabıta ekipleri yetişti
YEREL HABERLER Bisikletiyle kaybolan turistin yardımına zabıta ...
4 işçinin yaralandığı olay sonrası Tüpraş'tan açıklama
YEREL HABERLER 4 işçinin yaralandığı olay sonrası Tüpraş'tan ...
TÜPRAŞ’ta yangın: 4 işçi yaralandı
YEREL HABERLER TÜPRAŞ’ta yangın: 4 işçi yaralandı
Kocaeli'de, yakıt tankında meydana gelen parlama nedeniyle 4 işçi yaralandı (2)
YEREL HABERLER Kocaeli'de, yakıt tankında meydana gelen parlama ...
Kocaeli'de, yakıt tankında meydana gelen parlama nedeniyle 4 işçi yaralandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de, yakıt tankında meydana gelen parlama ...
Komşusunu öldürmüştü, tutuklandı
YEREL HABERLER Komşusunu öldürmüştü, tutuklandı
Tartıştığı komşusunun ölümüne sebep olan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Tartıştığı komşusunun ölümüne sebep olan şüpheli ...
Almanya'nın eski Şansölyesi Schröder: "(Rusya-Ukrayna savaşı) Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çabaları çok kıymetli" "Türkiye, Avrupa ve Asya’nın arasında önemli bir konuma sahiptir. Türkiye çatışmaların alanını kesecek güce sahiptir kendi bölgesinde. Ne yazık ki Avrupa’da bunun değeri bilinmemektedir"
YEREL HABERLER Almanya'nın eski Şansölyesi Schröder: "(Rusya-Ukrayna ...
Bakan Kurum: Kentsel dönüşümle şehirlerimizi her afete dirençli hale getiriyoruz (3) 
YEREL HABERLER Bakan Kurum: Kentsel dönüşümle şehirlerimizi her ...
Bakan Kurum: "Rusya-Ukrayna krizi göstermiştir ki artık ülkelerin ticarette, sanayide, enerjide ve her anlamdaki bağımsızlıkları çok önemli" "Size bir müjde vermek istiyorum. Kocaeli Körfezde dip çamuru temizliğine bakanlık ve büyükşehirle ortaklaşa yapacağız" Kartepe Zirvesi'nin ilk oturumu tamamlandı
YEREL HABERLER Bakan Kurum: "Rusya-Ukrayna krizi göstermiştir ki ...
Romanya U18 Milli Takımı çalışmalarını Kocaeli'de sürdürüyor
YEREL HABERLER Romanya U18 Milli Takımı çalışmalarını Kocaeli'de ...
Bakan Kurum: Kentsel dönüşümle şehirlerimizi her afete dirençli hale getiriyoruz
YEREL HABERLER Bakan Kurum: Kentsel dönüşümle şehirlerimizi her ...
Tartıştığı komşusunun ölümüne sebep olan şüpheli adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Tartıştığı komşusunun ölümüne sebep olan şüpheli ...
Kartepe Zirvesi, Bakan Kurum'un katılımı ile başladı Başkan Büyükalın: “Bu zirve hem Kocaeli’ye hem Türkiye’ye, hem bölgeye hem de dünyaya çok ciddi şeyler katacak”
YEREL HABERLER Kartepe Zirvesi, Bakan Kurum'un katılımı ile ...
Hyundai fabrikasındaki arazilerine giremiyorlar, kriz büyüyor Kendi arazilerine fabrikanın kapısından girmek istediler, güvenliğin müdahalesi ile karşılaştılar Arazi sahiplerinden İlhan Parlak: "Biz 'Hyundai ile görüşelim' diyoruz fakat beyler bizi adam yerine koyup, tenezzül edip gelmiyorlar"
YEREL HABERLER Hyundai fabrikasındaki arazilerine giremiyorlar, kriz ...
Tünelde feci kaza, 3 kamyon birbirine girdi TEM'de 3 kamyon zincirleme kazaya karıştı, sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri çıkardı
YEREL HABERLER Tünelde feci kaza, 3 kamyon birbirine girdi TEM'de 3 ...
Darıca Belediyesi'nden amatör spor kulüplerine malzeme desteği
YEREL HABERLER Darıca Belediyesi'nden amatör spor kulüplerine ...
Körfezli çocuklar Dansçı Buse'yle eğlendi
YEREL HABERLER Körfezli çocuklar Dansçı Buse'yle eğlendi
Özel sporcular, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdikleri sözü tutmak istiyor
YEREL HABERLER Özel sporcular, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdikleri ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.