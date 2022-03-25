Kocaeli'de karlı günlerin ardından güneş açtı Güzel havanın tadını sahil kenarında çıkardılar

Kocaeli'de kar yağışının etkisini kaybetmesinin ardından güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar sahile akın ederek güzel havanın tadını çıkardı.

Kocaeli'de Mart ayında şiddetli şekilde etkisini gösteren kar yağışının ardından güneşli hava etkili oldu. Hava sıcaklıklarının 12 derece ölçüldüğü Kocaeli'de güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar da soluğu sahil kenarında aldı. Havanın güzel olmasından yararlanan vatandaşlar, sahilde güneşin tadını çıkardı.



"Neredeyse 1 haftada dört mevsim yaşadık"

Bisiklet turuna çıkarak güneşin keyfini süren Samet Yılmaz, "Kar yağınca bütün aktivitelerden uzak kalmıştık. Okula gitmek de zor oluyordu. Şimdi güneş açınca bisikletimle beraber bu anın tadını çıkarmak istedim. Bu sene Mart ayı garip oldu. Neredeyse 1 haftada dört mevsim yaşadık. Sonunda güneş açtı. Yakında da kısa kollu giymeye başlarız. Daha iyi olur bizim için" şeklinde konuştu.



"Ukrayna’dan bile soğuktu"

Şevket Aydın ve Ukraynalı eşi Victoria da yürüyüş yapmak için sahili tercih etti. Aydın, "Bir ay önce Ukrayna’dan, soğuk bir iklimden geldik. Ancak buraya gelince daha soğuk bir iklimle karşılaştık. Hava eksilerdeyken şimdi de bir anda yüksek sıcaklıklara ulaştı. Biz de tadını çıkarmak istedik" ifadelerini kullandı.

Victoria Aydın ise "Aynı Ukrayna iklimiyle karşılaşmıştık. Hatta burası neredeyse daha soğuktu" dedi.

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