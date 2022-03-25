Kartepe Zirvesi'nde pandemi ve kent yönetimi görüşüldü

Kartepe Zirvesi'nin 2. gününde pandemi ve kent yönetiminin yanı sıra şehrin sosyal politika araçlarına değinildi.

Kartepe Zirvesi 2022’nin 2. gününde Kocaeli Kongre Merkezi Selim Sırrıpaşa Salonundaki ilk oturumun konuşmacıları Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Asmin Kavas Bilgiç, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Prof. Dr. Sülün Evinç Torlak, Pamukkale Üniversitesi Tancu Söyleyici, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Prof. Dr. Hamza Ateş, Karadeniz Teknik Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Suna Ersavaş Kavanoz, Karadeniz Teknik Üniversitesi Arş. Gör. Nisa Erdem, Marmara Üniversitesi Doç. Dr. Burak Hamza Eryiğit oldu. Oturum başkanlığını Ankara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ayşegül Mengi üstlendi.



"7 milyona yakın can kaybı yaşandı"

İlk oturumun ilk konuşmacısı Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Prof. Dr. Sülün Evinç Torlak, pandemi ile mücadelede Unesco öğrenen kentler küresel ağı konusuna değindi. Torlak, "Küresel sorunlarla küresel mücadele etmek gerekir. Öğrenen kentlere benzer kentler seçilip, sisteme üye kentlerle karşılaştırmalı analiz yapılarak, Unesco'nun odak ağına baktık buna göre de tablomuzu oluşturduk. Kentler arasında karşılaştırmasına baktık. Öğrenen kentler benzer kentler arasında hiçbir fark olmadığını fark ettik aynı zamanda öğrenen kentlerin pandemiye hazır olmadığını gördük. 7 milyona yakın can kaybı yaşandı. Çünkü dünyanın daha önce böyle bir durumla karşılaşmadığı için olduğunu düşünüyorum. Bundan sonraki gıda sıkıntısına ve iklim krizlerine hazırlıklı olmalı gerekli önemler alınmalıdır" dedi.



"Yerel diploması daha işlevsel bir alandır"

Karadeniz Teknik Üniversitesi Arş. Gör. Nisa Erdem, "Yerel diplomasi, bilgi alışverişinin en iyi uygulamalarının yapıldığı bir alan. Hükümetler arası ilişkilere dayandığından yerel diploması daha işlevsel bir alandır. Yerel diplomasinin pandemi ile mücadelede etken bir alan olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Doç. Dr. Burak Hamza Eryiğit ise "Yakın geçmişte özel sektör kuruluşlarının etkinlik, etkililik, verimlilik ve rekabet edebilirliği sağlamak adına geliştirdiği en önemli planlama yaklaşımlarından birisi, 'stratejik planlama' şeklinde kendin göstermiştir. Belediyelerin 2019 yılında hazırlamış oldukları stratejik planları 2020 yılında negatif sonuç verdi" ifadesini kullandı.

Toplantının sonunda sunum yapan tüm kişilere katılım sertifikası verildi.



Şehirlerin sorunları ele alındı

Diğer oturumda ise sosyal politikalar ve şehirlerin sosyal sorunları ele alındı. Oturuma; Sakarya Üniversitesi Doç. Dr. Hasan Hüseyin Taylan, Sakarya Üniversitesi Doç. Dr. Ümmügülsüm Zor, Altınbaş Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Murad Canbulut, Saraybosna Üniversitesi Doç. Dr. Emine Yaman, Necmettin Erbakan Üniversitesi Prof. Dr. Fatih Bilal Alodalı, Necmettin Erbakan Üniversitesi Prof. Dr. İsmail Sevinç, Trakya Üniversitesi Prof. Dr. Mahmut Güler, Trakya Üniversitesi Dr. Öğr. Burak Mert Parlıyan katıldı.



"Kocaeli başarılı örnektir"

Sakarya Üniversitesi Doç. Dr. Hasan Hüseyin Taylan, dirençli şehirler için kırılgan toplulukların güçlendirilmesi ile Türkiye'deki Romanlar örneğini konu aldı. Taylan, "Nitel bir araştırmaya dayanan çalışmada bu veriler, 2021 yılı kasım ayında, Türkiye genelindeki 25 farklı şehirden Roman kanaat önderinin katıldığı odak grup görüşmesinden elde edildi. Yaşadığımız sorunlar nedir bizler ne bekliyoruz araştırdık. Yardım kısmı bu işin son ayağıdır. Çalışmalar arttı Roman açılımı süreci başlatıldı, strateji belgeleri hazırlandı. Romanların eğitim, barınma, istihdam, sağlık ve sosyal hizmetler konularındaki sorunları ve bu sorunların çözümündeki öneriler ele alınmalı. Mesleki eğitimlere yönlendirilmeli diye düşünüyorum. Kocaeli de bu başarılı gerçekleşiyor. Çalışmalarımda bunu gördüm" ifadelerini kullandı.

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