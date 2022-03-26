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Doğal yaşamın geyik ve ceylanları, 20 taneydi 200 oldu Kocaeli’de doğal yaşam içinde bakılan kızıl geyik, ala geyik, yılkı atı, dağ ceylanı, karaca gibi canlıların sayıları her geçen gün artıyor Doğal yaşam alanlarına salınmaları planlanan canlılar, üreyip çoğalması için özel olarak bakılıyor

İHA

Doğal yaşamın geyik ve ceylanları, 20 taneydi 200 oldu Kocaeli’de doğal yaşam içinde bakılan kızıl geyik, ala geyik, yılkı atı, dağ ceylanı, karaca gibi canlıların sayıları her geçen gün artıyor Doğal yaşam alanlarına salınmaları planlanan canlılar, üreyip çoğalması için özel olarak bakılıyor

– Kocaeli’de Avrupa’nın en büyük doğal yaşam parkındaki alanında, kurulduğunda 20 yaban hayvanı ile başlanan projede sayı 200'lere kadar ulaştı. Tekrar doğaya salınacak hayvanlar sayesinde, yaban hayatının kendisini koruması hedefleniyor.
Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bulunan Ormanya Tabiat Parkı’nda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışma yapıldı. 20 bin metrekare alan üzerinde yapılan çalışma ile bölgede Avrupa’nın en büyük doğal yaşam parkı oluşturuldu. Alanın 500 dönümlük kısmı ise tamamen yaban hayatı içinde popülasyonu azalan türlerin, çoğalıp doğaya salınarak, sayılarının tekrar attırılması projesine ayrıldı.
Doğada yaralı olarak bulunan, avcıların zarar verdiği, trafik kazasında veya diğer hayvanların saldırısı ile yaralanan hayvanlar ilk olarak Ormanya içerisinde bulunan yaban hayat kurtarma ve rehabilitasyon merkezi tarafından tedavi ediliyor. Hayvanlar, rehabilitasyon alanında bir süre misafir edildikten sonra tekrar doğaya bırakılıyor. Doğru ve planlı çalışma ile hayvanların sayısı da her geçen gün artıyor. Birbirinden ayrı 9 ayrı bölümde özel olarak yürütülen proje çerçevesinde kızıl geyik, ala geyik, yılkı atı, dağ ceylanı, karaca gibi canlılar yer alıyor. Kurulduğunda 20 hayvan ile başlanılan projede sayı 200’lere kadar ulaştı, 7 olan geyik sayısı doğru bakım ile 70’lere geldi. Tekrar doğaya salınacak hayvanlar sayesinde, yaban hayatının kendisini koruması hedefleniyor.

“Tekrar doğaya bırakmayı hedefliyoruz”
Alanın 9 ana bölgeden oluştuğunu, 500 dönüm içerisinde yer aldığını ifade eden Ormanya Doğal Yaşam Alanları Şefi Önder Alioğlu, “Yaban yaşam alanı; yaban hayatı kurtarma ve rehabilitasyon merkezimizle yapılan çalışmalar neticesinde, ilimiz ve ülkemizin farklı yerlerindeki yaban hayatındaki, Anadolu faunasında yer alan kızıl geyik, karaca gibi canlıların tekrardan sayılarının artırılıp doğaya geri kazandırılması amacıyla çalışmalar yürütülen bir alanımız. Bu alanımız içerisinde halihazırda 200’e yakın canlımız bulunmaktadır. Yaban yaşam alanındaki çalışmalarımız kızıl geyik, ala geyik, yılkı atı, dağ ceylanı, karaca gibi canlılarımız üzerine oluşturulmuştur. Birbirinden bağımsız 9 ayrı bölgede 500 dönümlük bir alanı kapsayan alanda çalışmamız gerçekleşmektedir. Bu alan içerisinde özellikle kızıl geyik sayısının artırılarak tekrardan doğaya geri kazandırılması önemli çalışmalarımızdan birisidir. Bu çerçevede Kocaeli’de farklı bölgelere, Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleriyle beraber salım çalışmalarımıza da yakın zamanda başlayacağız” dedi.

“İlk başladığımızda 20’yken, şu anda 200’e yakın hayvana ulaştık”
Hayvan sayılarında her yıl artışlar gözlemlediklerini ifade eden Alioğlu, “İlk başladığımızda 20’ye yakın hayvanımız, şu anda 200’e yakın hayvanımıza ulaştı. Kızıl geyiklerimiz 7 taneydi. Şu anda 70’e yakın kızıl geyiğimiz alanın içerisinde mevcut. Bu hayvanların sayısının artmasında biyoloğumuz ve veteriner hekimimiz tarafından belirlenen zengin yem rasyonunun uygulanması çok önemli bir yer tutmaktadır. Bununla beraber yaşam alanlarının zengin bir alan içerisinde yer alması, onların yaşayabileceği alanın en üst refah seviyesinde olması da çok önemlidir. Alanların içerisinde kapalı yağmur barınaklarının bulunması, otomatik suluk sistemlerinin yer alması, yazın serinlemeleri için göletlerinin yer alması ve bir meşe ormanının, zengin bitki örtüsü bulunması, alanı da benimsemelerinden dolayı üreme sayılarında artış gözlemlenmiştir. Bizim de bilimsel olarak kan değişimini sürekli gerçekleştirmemiz, farklı mevsimlerde farklı yem rasyonlarının uygulanması, izleme ve kontrol çalışmalarının olması da üremeyi zenginleştiren ve katkı sağlayan çalışmalardır” diye konuştu.

500 dönümlük arazi
Alanın 9 ayrı bölümden oluştuğunu ve 500 dönümlük bir araziyi kapsadığını söyleyen Önder Alioğlu, “Bütün alanlar da birbirinden telle ayrılmış durumda. En düşük 6070 dönümlük bir alandan bahsediyoruz aslında. Bu alanlar içerisinde oraya özgü hayvan bakıcılarımız mevcut. Ayrıca alanlarından sorumlu veteriner hekimlerimiz ve biyologlarımız da mevcut. Hayvan bakıcılarımız tarafından her gün belli yem rasyonları ölçüsünde yemleri verilir, bunların kontrolü gerçekleştirilir. Alan içerisinde gezilerek herhangi bir olumsuzluk olup olmadığı gözlemlenir. Hayvanlarımızı her gün önce gözle kontrol gerçekleştirilir. Sağlıkla ilgili problemleri olanlar hemen veteriner hekimlerimize, Yaban Hayatı Kurtarma Merkezi’ndeki çalışma arkadaşlarımıza iletilerek kontrolleri gerçekleşir. Yılın belli zamanlarında parazitlere karşı ilaçlamalar, uygulamalar gibi çalışmalarımız da alanımız içerisinde gerçekleştiriliyor. Yıl boyunca detaylı bir takiple böyle uygulamalarımız gerçekleşmektedir” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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