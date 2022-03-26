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Prof. Torlak: "Kentler ve evler home ofislere göre şekillenecek"

İHA

Prof. Torlak: "Kentler ve evler home ofislere göre şekillenecek"

Kartepe Zirvesine katılan Prof. Dr. Sülün Evinç Torlak, kentlerden kırlara doğru akım başladığını, dijitalleşmenin insanları çok mutlu etmediğini söyledi. Torlak, "Pandemiyle birlikte başlayan büyük bir değişim olacak, yaşam biçimimizi değiştirecek. Evden çalışma uzun süre devam edecektir. Evler, evden3 çalışmaya göre şekillenebilir, kentler yine ona göre şekillenecek" dedi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Kartepe Zirvesi, Kocaeli Kongre Merkezinde oturumlarını sürdürmeye devem ediyor. Prof. Dr. Sülün Evinç Torlak, pandemi döneminde insanların teknolojiyi kullanmaya mecbur kaldıkları, Home ofislerin uzun süre devam edeceği ve evlerin artık ona göre şekilleneceği görüşünde olduğunu belirtti. Pandeminin nereye gittiğini kestirmenin zor olduğunu söyleyen Torlak, “Pandeminin nereye gittiği değil, bizim pandemiye karşı ne kadar hazır olduğumuz önemli. Bundan sonrada böyle olaylar yaşanacaktır. Anında savaş patlayabiliyor, gıda krizleri geliyor. Bundan sonraki görüşümüz, anında çıkan bütün dünyayı kapsayan krizler olacaktır. Dünyada küreselleşmede o kadar hızlandı ki, tutum ve davranışlarımız bile küresel oldu. Tüm dünya aynı şeyden korktu, kaygılandık. Aynı sebepten ellerimizi yıkadık, hazırlıklı olma süreci önemli. Pek çok konuda da hazır olmadığımızı kabul ediyoruz. Aslında pandemi bize öğretici oldu. Hazırlıksız yakalandığımız süreçten ders almamız gerekiyor. Burada bilgi amaçlı paylaşımlarda bulunuyoruz. Bilgi amaçlı paylaşımlarımız uygulamaya dönmeli" dedi

"Pandemi bitse de dijitalleşme ve dijital yaşam hayatımızda kaldı"
Sadece şehirlerin değil, kırsal alanlarda da zorluk çekileceğini belirten Prof. Torlak, “Bir taraftan kırsal üretimi kaybettik, bir taraftan da pandemiyle birlikte kırsal yine kıymet kazandı. Kentlerden kırlara doğru akım başladı. İnsanlar kentte alışıp yaşadıkları şeyleri kırda da yaşamak istiyor. İnsanlar, kırsalda yaşarken de internet hızının kentteki hızda olmasını istiyor. Arabasını park edecek yerlerinin olmasını istiyor. Dijitalleşmenin insanları çokta mutlu etmediği görüşündeyim. Çünkü bizler sıcakkanlı Akdeniz ülkesi insanlarıyız. İnsanlarla bir arada olmadan kucaklaşmadan hayatta mutlulukları bulamıyoruz. Pandemide bize öğretilen yaşam biçimi devam edecek gibi görünüyor. Pandemi bitse de dijitalleşme ve dijital yaşam hayatımızda kaldı. Hayat çok hızlı ve o hızı da teknolojiden yardım almadan manevra etmemiz mümkün görünmüyor. Teknolojinin destekleriyle yaşamaya alışacağız” diye konuştu.

"Evler, evden çalışmaya göre şekillenebilir"
Uzaktan çalışma hem özel sektör için hem de kamu için avantajlı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Sülün Evinç Torlak, “Evden çalışılsa belki o kadar büyük binalar yapılmayacak, bu da bir avantaj görünüyor. Evden çalışma uzun süre devam edecektir. Evler, evden çalışmaya göre şekillenebilir. Kentler yine ona göre şekillenecek. Ben uzaktan çalışma sürecinin devam edeceğini düşünüyorum. Pandemi döneminde herkes teknolojiyi öğrenmeye mecbur kaldı. Bir takım şeylerin karşısında olsanız bile mecbur kalınca çok hızlı bir öğrenme sürecine girebiliyorsunuz. Mesela e ticaret müthiş bir sıçrama geçirdi. Pandemiyle bazı meslekler sıkıntıya girdi. Turizm, ulaşım sistemleri ve gıda sektörü bunlar baya sıkıntıda. Bence pandemiyle birlikte başlayan büyük bir değişim olacak. Yaşam biçimimizi değiştirecek. Eğitim sektöründe buna dahil büyük bir değişime girecektir” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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