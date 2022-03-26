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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İstanbul pandemi sebebiyle ilk kez göç verdi

İHA

Tüm ülkeleri ilgilendiren ve binlerce insanı mağdur eden göç konusu, Kartepe Zirvesi'nde ele alındı. Pandemi sebebiyle İstanbul'un ilk kez göç verdiğine dikkat çekildi.

İstanbul pandemi sebebiyle ilk kez göç verdi

Tüm ülkeleri ilgilendiren ve binlerce insanı mağdur eden göç konusu, Kartepe Zirvesi'nde ele alındı. Pandemi sebebiyle İstanbul’un ilk kez göç verdiğine dikkat çekildi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Kartepe Zirvesi’nde pandeminin en önemli neticelerinden biri olan göç konusu ele alındı. Zirvede Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları nedeniyle dünya gündemini ilgilendiren dış göçün yanı sıra iç göç konusu da önemli tespitlerle masaya yatırıldı. Yıldız Teknik Üniversitesi Öğr. Üyesi Dr. Adem Sakarya, pandeminin göç konusunda kentleri etkilediğini belirterek, İstanbul’un ilk kez göç verdiğini ifade etti.

“Pandemi sebebiyle İstanbul ilk kez göç verdi”
Pandeminin iç göçe yönelik etkilerini anlatan Yıldız Teknik Üniversitesi Öğr. Üyesi Dr. Adem Sakarya, “Pandemi sonrası İstanbul için gerçekleştirilen bir ilk var. İstanbul ilk kez pandemiyle birlikte göç verdi. Pandemi süresince 50 bin kişi İstanbul’dan göç ederek memleketlerine döndü. Çalışmada salgının etkisinin tespit edilmesi amacıyla ikamet yeri değişikliği için 2018 ve 2019 yılları il içi net göç hızı ortalaması ile 2020 il içi net göç hızı karşılaştırıldı. Netice olarak İstanbul ili içinde daha az yoğun ilçelere ve merkez ilçelerden alt merkez ilçelere doğru bir nüfus hareketinin olduğu tespit edildi” ifadelerine yer verdi.

“Yoğun ve düzensiz göçler kentlerin sorunlarını arttırabiliyor”
Dirençli kentlerin her türlü tehlike ve risklere karşı zayıf noktaların tespit edilerek kapasiteyi geliştirmeyi hedeflediğini belirten İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nden Dr. Aslı Coşkun, “Bu hedefler doğrultusunda ani ve yoğun göçlere bağlı olarak ortaya çıkabilecek ve kentsel dirençliliği tehdit edebilecek risk faktörleri mevcut. Hemen yanı başımızda Suriye örneği var. Suriye’de yaşanan iç savaş nedeniyle Uluslararası Göç Örgütü verilerine göre ülkemizde 5 Milyon 860 bin Suriyeli göçmen var. Yoğun ve düzensiz yaşanan göçlerin sebep olduğu sorunlar artabiliyor. Eğer yeteri kadar iş imkânı yok ise işsizlik oranları artabiliyor. Yeteri kadar konut imkânı yok ise kaçak yapılaşma artabiliyor. Yaşanan tüm bu sıkıntıların yanı sıra kültür çakışmalarına sebep olabilir” diye konuştu.

“Afganların yaşadığı en büyük sıkıntı dil”
Sakarya Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi İsmail Akyüz de “Afgan Göçmenlerin Entegrasyon Sürecinde Karşılaştığı Güçlükler ve Çözüm Önerileri” başlığıyla sunum yaptı. Ülke gündeminde son tartışılan göç konusunun Afganistan olduğunu belirten Dr. Akyüz, “Sosyal medyada yer alan haberler gerçekliğine bakılmadan yaygınlaşabiliyor. Afgan göçmenlerin konusu Suriyelilerden ayrılması gerekiyor. Suriye’de yaşanan iç savaştan sonra göç başladı. Ani bir şekilde yaşanan düzenli düzensiz bu kadar çok göçmenin her ülkenin sistemini bozacağı gerçek. Kısa bir süre içerisinde yaşanan bu göç konusunda Türkiye, sistemli bir çalışma yaparak bunları kontrol altına almayı başardı. Afganistan’da 2021 yılı itibariyle Amerika’nın çekilmesinin ardından Taliban, hükümeti ele geçirdi. Afganistan'da istikrar sağlanamadığı için hiç kimse burada kalmak istemiyor ve göç başlıyor. Afganlar ülkemizi Avrupa’ya geçmek için veya ülkemizde biraz para kazanıp tekrar ülkesine dönmek için seçiyor. Ülkemizde Afganlar ile yaşanan en büyük sorun dil. Dil sorunu çözülse uyum süreci daha hızlı ilerleyebilir” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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