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Engellerin ortadan kaldırılması için ortak akla başvuruldu Kartepe Zirvesi'nde "Engelsiz Şehirler" paneli düzenlendi

İHA

Engellerin ortadan kaldırılması için ortak akla başvuruldu Kartepe Zirvesi'nde "Engelsiz Şehirler" paneli düzenlendi

Dünyanın önemli düşünce zirveleri arasında yer alan Kartepe Zirvesi “Dirençli Şehirler ve Şehrin Dönüşümü” çerçevesinde “Engelsiz Şehirler” paneli düzenlenerek engellerin nasıl kaldırılması konusunda fikirler ortaya atıldı.
Kartepe Zirvesi 2022 çerçevesinde Kocaeli Kongre Merkezinde “Engelsiz Şehirler” konulu panel gerçekleştirildi. Panele paralimpik sporcu Besra Duman ve Nesim Turan, Global Engelliler Vakfı Kurucu Başkanı Necdet Öztürk, Kocaeli Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Dünya Serbest Dalış Rekortmeni Ufuk Koçak, Gölcük Engelliler Gençlik Spor Kulübü Dernek Başkanı Mevlüt Önerbay, Kocaeli İşitme Engelliler Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Dernek Başkanı Hasan Aktürkoğlu katıldı.

“Kader gayrete aşıktır, gayret engel tanımaz”
“Şehirlerimizde engellilerimizin erişim engellerini ortadan kaldırmak için neler yapmalıyız ve nasıl yapmalıyız bugün burada bunu sormak istiyorum’’ diyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Kader gayrete aşıktır derler, gayret engel tanımıyor. Meseleye nasıl bakıldığının önemi büyük. Ben bir engelli babası olarak, engelli kelimesinin söylenmesinde sakınca görmüyorum. Hem engelli kardeşlerimiz hem de aileler büyük zorluk yaşıyor, bu sebeple engelli merkezleri kurduk ve kurmaya devam ediyoruz. Engelli kardeşlerimize acımayın, acıma gerektiren bir durum yok” dedi.

“Erkekler kadar kadınlar da güçlü”
Doğuştan boy kısalığı bulunan Besra Duman, 2012 yılında başladığı halter kariyerine, Dünya Paralimpik Halter Şampiyonası'nda 55 kiloda 117 kilogram ağırlık kaldırıp, altın madalya alarak devam etti. 2020 yılı Tokyo Paralimpik Oyunları'nda kadınlar halter 55 kilogram kategorisinde 124 kilogram ağırlık kaldırması ile bronz madalya kazandı. Milli Halterci Besra Duman, “Benimle dalga geçerler diye kendimden utanıyordum. Aslında hepimiz insanız, sadece siz sağlamsınız ben engelliyim. İlk başarımdan sonra engellerimi kaldırdım. Kollarımdan güç alıyorum, bir kadının başaramayacağı hiç bir şey yoktur. Erkekler kadar kadınlar da güçlü. Tekerlekli sandalyede olmadığım için bunu tam bilmiyorum, ama kullanan arkadaşlarım var, onlar yardım istemekte zorlanıyor. Yardım istemek zor bir durum, bunun ortadan kalkması gerek’’ diye konuştu.

“Engelleri önlemek, kaldırmak ve akıllı bir toplumla çalışmak lazım”
Dünya çapında engelleri kaldırmak için projeler olduğunu belirten Global Engelliler Vakfı (GEV) kurucusu Necdet Öztürk, “13 yaşında trafik kazası geçirdim o zamandan beri 33 yıldır engelliyim. Mevlana’nın ‘Her günah iç gibi insanı sarhoş etse bu alemde sağlam insan bulamazsınız’ sözünü hatırlattı. Dünyayı dolandık şehirlerimize bakalım. Evrensel standartlarını hazırladık. Avrupa, Amerika, Kanada standartlardan alındı. Gelişmiş ülkelere baktığımızda görevli mimarların devletle işbirliği yaptığını görüyoruz. Bizim uluslararası çalışan bir ekibimiz var. Başkan Büyükakın’la rol model bir uygulamayı çalışabiliriz. Engelleri önlemek lazım engelleri kaldırmak ve akıllı bir toplumla çalışmak lazım” şeklinde konuştu.

“İşitme engelli çocukların eğitiminde yardımcı olabiliriz’’
“Bizim gibi sağırlar sağır kelimesinden rahatsızlık duymuyor” diyen Kocaeli İşitme Engelliler Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Dernek Başkanı Hasan Aktürkoğlu, “İşaret varsa engelimiz yok, ama işaret dili yoksa sorun yaşıyoruz. İnsanlar bizimle yazarak anlaşmaya çalışıyor. Yazma konusunda eksiğiz. Bizler sınavlarda sorun yaşıyoruz. Büyükşehir'in çok güzel hizmetleri var. Çok önemli konularımızda bile görüntülü çağrı merkezimizi arıyorum. Güzel bir hizmet alıyoruz bunun için teşekkür ediyoruz. Eğitim gramer eksikliğimiz oluyor bu sebeple çok küçük yaşlarda eğitim verilmesini öneriyorum. Karamürsel’de işitme engelliler okulu var katılımı çok az, birlikte çalışılabilir. Görme ve bedensel engelliler bir araya geldiklerinde anlaşabiliyor, fakat biz anlaşamıyoruz, bu sebeple bizler için tesisler olabilir. Fiziki bir engelimiz olmadığı için sorun yaşıyoruz, bazen inanmayan insanlarla karşılıyorum, insanları bilinçlendirmek gerekiyor. El hareketlerimizi de çok yanlış anlıyorlar, toplum bu konuda bilinçlendirilirse çok verimli bir netice alınabilir. İşitme engelli çocukların eğitiminde yardımcı olabiliriz’’ ifadelerini kullandı.
Panel sonrası tüm konuşmacılara katılım sertifikası takdim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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