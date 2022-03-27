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Prof. Dr. Lütfi Akca: "880 barajımız var, 660 göletimiz var"

İHA

Prof. Dr. Lütfi Akca: "880 barajımız var, 660 göletimiz var"

Kartepe Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Lütfi Akca, "880 barajımız var, 660 göletimiz var. 8,5 milyon hektar sulanabilir alanın 7,5 milyon hektarını sulayabilir durumdayız" dedi.
"Dirençli Şehirler ve Şehrin Dönüşümü" temasıyla pek çok konunun masaya yatırıldığı Kartepe Zirvesi'nin üçüncü gününde 'Su Pozitif Gelecek' konulu panel yapıldı. Kocaeli Kongre Merkezi Selim Sırrı Paşa Salonu’nda moderatörlüğünü SDSN Türkiye Koordinatörü Bahar Özay’ın üstlendiği panele konuk olarak Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Lütfi Akca, İTÜ Peyzaj Mimarlığı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hayriye Eşbah Tuncay, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi ve SUEN Proje Geliştirme ve Uygulama Koordinatörü Aslıhan Kerç, Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Dr. İrem Daloğlu Çetinkaya katıldı.
Panelde konuşan Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Lütfi Akca, su yönetiminin zor bir konu olduğunu belirtti. Akca, bütün canlıların suya ihtiyacı olduğunu ve suyun ulaşmadığı hiçbir toplum, insan ve kesim bulunmadığını aktardı. Su yönetimi içerisindeki aktörlerin çok değişik olduğunu ve bu sebeple de su yönetiminin zor olduğunu belirten Akca, "En tepede suyu planlayan ve tesisleri, barajları yapan kurumlardan tutun da köyde kuyu açıp, tarlasını sulayan çiftçiye kadar herkes aslında su yönetiminin bir parçası. Diğer taraftan bu yerel bir kaynak. Yerel değerleri var, yerinde yönetilmesi gerekiyor, toplumla birlikte yönetilmesi gerekiyor, kullanıcılarla birlikte yönetilmesi gerekiyor. O zaman kullanıcıları da yönetmeniz gerekiyor. Dolayısıyla gerçekten zor bir konu" ifadelerini kullandı.

"880 barajımız var, 660 göletimiz var"
Su kaynakları yönetimim önemine değinen Akca, sözlerine şöyle devam etti:
"Biz ne durumdayız? Bir şeyi çok iyi yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Yıllardan beri kurulmuş olan köklü kuruluşlarımız var. Onlar bu işleri yapıyorlar. Onlar tabii su var olduğu sürece işe yarayan altyapı, unsurlar. Ama artık altyapıyı belki bitirdik. Şimdi 880 barajımız var, 660 göletimiz var. 8,5 milyon hektar sulanabilir alanın herhalde 7,5 milyon hektarını sulayabilir durumdayız. İstatistiklere bakarsak, arıtma tesislerimiz belediyelerde yüzde 88'e, 90'a ulaştı. Ama sonuçlara baktığımız zaman artık su kaynaklarını farklı bir boyutuyla diğer bileşenleriyle de yönetmemiz gerektiğini söylememiz gerekiyor. Bunların başında talep yönetimi geliyor."
Diğer konuşmacılar da suyun dünyadaki önemine değinerek, su stresi altında yaşandığını söyledi. 'Temiz su kaynaklarımızı korumak için ne yapmalıyız?' sorusuna da cevap arandığı panel oturumunda konuşmacılar, iklim değişikliğinin su krizini tetiklediğini ifade etti.

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